Quanto vale Saelemaekers, tifosi spiazzati: una cifra assurda

Ecco il valore di Alexis Saelemaekers secondo il CIES, l’Osservatore del Calcio: un dato che fa certamente riflettere

Il CIES, Osservatore del Calcio, ha stilato la classifica dei calciatori più pagati al Mondo al termine della stagione 2021/2022.

E’ davvero interessante andare a vedere la valutazioni dei calciatori del Milan. Andando a spulciare sul sito del CIES balza subito all’occhio il valore di Alexis Saelemaekers.

Il calciatore belga, in questi ultimi giorni, è stato considerato tra gli elementi sacrificabili sul mercato. L’ultima stagione ha deluso le attese e non è un caso che si sia parlato di lui in una possibile trattativa con la Roma per Zaniolo.

Ma, come dicevamo, la valutazione di Saelemaekers non passa inosservato: il giocatore belga ha un valore di 40-50 milioni di euro. Una cifra non certo bassa, nonostante in questi giorni i media parlano di soli 15-20 milioni.

Il CIES valuta Saelemaekers anche più del talento della Roma, che non va oltre i 30-40 milioni. Un dato questo che fa certamente riflettere

La classifica del CIES

A comandare, come era ampiamente prevedibile, c’è Kylian Mbappé, valutato 205,6 milioni di euro. Sul podio troviamo anche Vinicius (185,3 milioni) e Erling Haaland (152,6 milioni).

Il primo giocatore della Serie A è invece Lautaro Martinez, valutato 106,7 milioni. Alle spalle dell’argentino Barella (94,9 milioni) e Dusan Vlahovic (87.6 milioni).

Bisogna scendere ancora la classifica per trovare il primo calciatore del Milan: si tratta di Theo Hernandez, con i suoi 71,3 milioni, dietro anche ad Abraham (71,4 milioni). Un po’ più giù ci sono Rafael Leao (66,9 milioni) e Sandro Tonali (54,9 milioni).

Per quanto riguarda altri calciatori del Milan, il portale permettere di conoscere il valore in maniera più approssimata: Mike Maignan, ad esempio, viene valutato sui 30-40 milioni di euro, così come Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.