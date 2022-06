Addio al Napoli, c’è il Milan | Le parole dell’agente!

Il giocatore potrebbe trasferirsi quest’estate e l’agente spiega che valuteranno tutte le proposte che arriveranno

Si apre una nuova pista per il mercato del Milan e accade all’improvviso. Fra i tanti ruoli in cui la dirigenza rossonero intende intervenire in estate c’è anche, come tanti sanno, quello dell’esterno d’attacco.

Si tratta di una richiesta specifica di Stefano Pioli, che ha richiesto un giocatore che possa giocare largo nel suo 4231, con capacità offensive importanti e possibilmente di piede mancino. In quella posizione quest’anno ha giocato Junior Messias: il brasiliano tuttavia è in prestito e la società sta valutando se riscattare il suo cartellino dal Crotone per 5,5 milioni, o se spendere quella cifra in maniera diversa.

Le prime scelte sembrano essere De Ketelaere del Club Bruges e Domenico Berardi del Sassuolo, anche se le quotazioni di quest’ultimo sembrano in calo negli ultimi giorni, dal momento che il prezzo che ne fa il club emiliano è decisamente troppo alto. Ecco quindi che il Milan aspetta e monitora diverse situazione per quel ruolo, e una situazione può essere nata in questo ore.

Politano può lasciare il Napoli: il Milan ci pensa

Parliamo di Matteo Politano, che è in uscita dal Napoli e cerca una nuova avventura dalla prossima stagione. Lo ha confermato il suo agente, Mario Giuffredi, a Cmtv. Queste sono state le sue parole a riguardo: “Non sente più la fiducia al Napoli ma prima di dire che andrà via bisogna capire che offerte arrivano. Milan e Lazio? Può piacere a tutti. Le valutazioni le fa il mercato in base a quelle che saranno le proposte”.

Si aprono quindi diversi scenari per l’esterno romano, che a questo punto valuterà tutte le possibili destinazioni possibili. Si sta già parlando molto di Valencia, con Gattuso che lo ha allenato e lo gradisce molto, ma non solo. Giuffredi spiega che ci sono varie ipotesi in Italia e anche all’estero. Un’occasione improvvisa quindi per i rossoneri, che hanno di certo altri obiettivi per il ruolo, ma che a questo punto potrebbe valutare anche il profilo del classe ’93.