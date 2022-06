Sky – Botman, il Newcastle prepara un’offerta monstre

Il primo obiettivo dei rossoneri rischi di sfumare perché la concorrenza fa sul serio: ecco la cifra messa sul piatto dagli inglesi

Si fa sempre più vivo il mercato del Milan e la sensazione è che queste settimane possano essere già decisive nel piano di rafforzamento della squadra rossonera, in un senso o nell’altro.

La società ha già pronti da tempo tutti gli obiettivi e lavora da mesi per portarli alla chiusura. Con alcuni ci è già riuscita, perché per Divock Origi e Renato Sanches è tutto fatto ormai. Il centravanti belga e il centrocampista portoghese sono destinati a vestire la maglia del Diavolo dalla prossima stagione ed è solo questione di tempo per le loro firme sul contratto.

Non è così facile la questione che riguarda invece l’altro calciatore del Lille, Sven Botman. Maldini è deciso e vuole l’olandese per la rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli. I colloqui vanno avanti da tantissimo tempo e il giocatore gradisce molto la destinazione. Il problema in questo caso però è che il Lille ha l’occasione di venderlo a cifre importanti e ha grande bisogno di fare cassa.

Il Newcastle pronto a mettere 55 milioni sul piatto

Quelle cifre importanti gliele può garantire ovviamente il Newcastle, prima e unica rivale dei rossoneri per il difensore. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i Magpies sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra altissima, ovvero 50-55 milioni di euro. L’offerta del club inglese, nel caso dovesse pervenire al Lille, non potrebbe assolutamente essere pareggiata dal Milan, perché di gran lunga fuori budget.

Nonostante ciò il club rossonero dovrebbe ad ogni modo compiere un ultimo tentativo per convincere i francesi. In alternativa, c’è il secondo nome sul taccuino di Maldini e Massara, ovvero Gleison Bremer. Anche per il difensore del Torino non sarebbe una trattativa facile , con la richiesta dei granata che si aggira sui 25-30 milioni di euro. Inoltre la possibile contropartita per il Toro, che era Tommaso Pobega, sembra destinato a rimanere a Milanello.

Il primo obiettivo rimane quindi Botman, nella speranze che la volontà del giocatore possa risultare decisiva, ma se il Newcastle proporrà queste cifre la trattativa si complicherà e non poco.