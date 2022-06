Niente Milan, l’agente smentisce tutto: “Solo fake news”

Secondo le ultime voci di mercato, il Milan è interessato all’attaccante. Oggi ha parlato il suo agente chiarendo la situazione…

Il Milan sembra essere intenzionato a regalare a Pioli un altro attaccante. Dopo il colpo Divock Origi a parametro zero, la volontà è quella di acquistare un centravanti puro che possa accostare Olivier Giroud nell’importante ruolo.

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic non danno garanzie per la prossima stagione. Lo svedese con tutta probabilità salterà i primi sette-otto mesi del nuovo campionato, e ci sono diverse incognite sull’apporto che potrà dare in campo. Inoltre, il futuro prossimo di Marko Lazetic sembra già delineato. Il serbo dovrebbe passare la prossima stagione in prestito, per fare gavetta ed accumulare la giusta esperienza.

Con Divock Origi che potrà anche fungere da jolly d’attacco, data la prerogativa di sapersi muovere sulle fasce, Paolo Maldini e Frederic Massara sono quindi alla ricerca di un ulteriore innesto per la batteria dei centravanti. I nomi che più hanno riscaldato l’ambiente sono quelli di Gianluca Scamacca e Darwin Nunez. Il secondo è sempre stata una pura suggestione, ormai vicino al Manchester United.

Per Scamacca, invece, la concorrenza è folta e il Sassuolo è pronto a chiedere una barca di soldi. Per questo, pare che il Milan abbia valutato anche un altro profilo militante in Serie A; d’esperienza e che sembra pronto al salto di qualità.

Milan, parla l’agente dell’attaccante

Marko Arnautovic, dopo l’ottima stagione col Bologna, è finito nel radar di diversi top club. Di lui hanno impressionato le capacità tecnico-tattiche. Sempre pronto a dialogare coi compagni, ha aiutato parecchio i rossoblu in fase offensiva. In più si è dimostrato un vero rapace delle porte avversarie, con i 15 gol messi a segno in stagione.

Terminato il campionato, Marko è stato accostato ai più grandi club italiani. Milan e Juventus in particolare, ma il suo nome è comparso anche accanto quello dell’Inter e del Napoli. Ad oggi, non si hanno certezze di un vero sondaggio di Maldini e Massara per l’attaccante austriaco, che tra l’altro dopo la stagione notevole è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale. Ad ogni modo, diversi quotidiani italiani ed esteri hanno accostato il nome di Arnautovic al Milan.

Oggi, l’agente del giocatore, nonché suo fratello, ci ha tenuto a chiarire la situazione. Danijel Arnautovic ha parlato ai microfoni di MadeinBo TV, spiegando che quelle su Marko sono soltanto fake news. Nulla di concreto quindi riguardo l’interesse di Milan e Juventus. Di seguito le parole dell’agente: