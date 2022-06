Preferiscono venderlo al Milan: la carta che può sbloccare l’affare

Secondo le ultime news di mercato, il club è propenso a cedere il suo giocatore al Milan e non alla concorrenza. Vogliono il rossonero come contropartita!

Il Milan è alle prese con il mercato. Si attende l’ok della nuova proprietà per imbastire le trattative già avviate. Per quanto concerne la difesa, il club rossonero ha tutta l’intenzione di puntare su Sven Botman, il gioiellino del Lille. L’accordo con il giocatore c’è già, ma il club francese adesso sta facendo muro.

Le motivazioni sono chiare, dato che il Newcastle è tornato forte su Sven, pronto ad offrire al Lille una maxi somma tra i 40-45 milioni di euro. Il Milan, dal suo canto, non vuole spingersi oltre i 30 milioni messi già sul piatto, e per questo si sta attraversando una fase di stallo. Botman vuole soltanto i rossoneri, ma il Lille vuole guadagnare il massimo dalla sua cessione.

Come si risolverà la questione non è ancora chiaro, e di conseguenza pare che il Milan stia tenendo d’occhio altri profili difensivi per evitare di rimanere a mani vuote. L’altro nome caldo per la retroguardia rossonera è infatti Gleison Bremer. Sembrava che il brasiliano avesse già un accordo con l’Inter, ma al momento non c’è nulla di concreto.

Molti parlando di un derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri per Bremer, anche se la priorità del Milan rimane sempre Botman. Ad ogni modo, pare che il Torino, club proprietario del cartellino del brasiliano, abbia le idee abbastanza e una preferenza.

Torino, cessione Bremer: favorito il Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino di Cairo preferirebbe cedere Gleison Bremer al Milan. L’emittente televisiva motiva la questione inserendo nelle discussioni Tommaso Pobega. Il centrocampista farà ritorno dal prestito quest’estate, e il Diavolo adesso ha tutta l’intenzione di mantenerlo in rosa e puntare su di lui per il presente e il futuro.

Si è addirittura parlato di un rinnovo di contratto pronto per Tommaso. Questo ha passato l’ultima stagione in prestito proprio al Torino, e ha dimostrato una netta crescita e affidabilità. Proprio per questo, Cairo non vorrebbe salutarlo e conta di acquistarlo a titolo definitivo dal Milan. Per tale motivo, il Torino spera di cedere Bremer ai rossoneri, così da inserire Pobega nella trattativa e organizzare una sorta di scambio, non alla pari ovviamente.

Sky Sport sottolinea però che il Milan ad oggi non ha la minima intenzione di privarsi del suo giovane centrocampista, convinto che potrà presto diventare un giocatore importante per la squadra e affermarsi come un fedelissimo.