Calciomercato Milan, dal Belgio: “Ecco il prezzo di De Ketelaere”

Un giornalista sportivo belga ha confermato l’interesse deciso del Milan, che però dovrà vedersela con un club inglese per il talento del Bruges

La priorità del Milan per quanto riguarda il calciomercato è rappresentata al momento dal reparto offensivo. Si cerca un giocatore in grado di saper dare affidabilità e freschezza a Stefano Pioli, a cui per continuare a vincere e sorprendere anche in Europa non può bastare il solo Rafael Leao. Idee chiare per Maldini e Massara, ma la concorrenza è folta per gli obiettivi rossoneri.

Nonostante questo c’è fiducia di poter portare a casa i giocatori presenti sulla lista dei desideri. In dirittura d’arrivo Divock Origi, ora restano due i colpi dei sogni in attacco. Prima scelta un esterno offensivo, poi se ci sarà l’occasione giusta si proverà a prendere un’altra prima punta.

Sulla fascia piace moltissimo il giovane De Ketelaere, di proprietà del Bruges. L’altro nome è Noa Lang, entrambi hanno colpito il duo dirigenziale del diavolo. E’ vero che probabilmente per il secondo giocatore citato si è fatto qualche passo avanti in più, ma De Ketelaere è sempre nei pensieri di Paolo Maldini che lo ha visto giocatore ed è rimasto particolarmente colpito. Non sarà facile acquistarlo perché a quanto pare su di lui c’è l’interesse di un altro club europeo, ovviamente il Bruges vuole guadagnarci il più possibile. Ma la situazione adesso sembra chiara.

De Ketelaere, tra Milan e… Leicester: la situazione

Il futuro del talentuoso ragazzo, che può giocare benissimo nel ruolo di seconda punta oppure esterno, sembra delineato. Difficile che il Bruges possa resistere alle avance delle società che hanno messo gli occhi su di lui, e tra queste c’è anche il Milan.

Ma i rossoneri devono stare molto attenti, perché secondo quanto riportato dal giornalista sportivo belga Alexandre Braeckman di RTL Sports, i rossoneri sono impegnati in un duello bollente con il Leicester per la corsa al giocatore.

Il prezzo è fissato a 40 milioni di euro, si tratterebbe di un vero e proprio investimento per un ragazzo giovane e di prospettiva. Il Milan sembra in vantaggio anche perché negli ultimi giorni il club inglese non si è fatto sentire.

On se dirige vers un duel intense entre Leicester et l’AC Milan pour Charles De Ketelaere. La donne n’a pas changé à Bruges: prix de 40M€. Racheté, Milan peut maintenant s’aligner. Leicester n’a plus donné de nouvelles ces derniers jours. #Mercato #LCFC #ACMilan — Alexandre Braeckman (@ABraeckman) June 13, 2022