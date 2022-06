Ancelotti “minaccia” il Milan: pronto il piano, lo vuole al Real Madrid

In Spagna rivelano che una big europea sta pensando a una stella del Milan per il futuro: si tratta del Real Madrid di Ancelotti.

La squadra rossonera ha vinto il suo ultimo Scudetto dimostrando di avere grandi valori tecnici. Stefano Pioli è stato molto bravo a tirare fuori dai suoi giocatori il loro talento. E il potenziale è ancora notevole, visto che molti di loro sono giovani.

Tra gli elementi che hanno maggiormente brillato in questa stagione c’è certamente Sandro Tonali. Nella sua prima stagione al Milan non aveva impressionato, destando perplessità sia in alcuni tifosi che tra i giornalisti, ma Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno avuto alcun dubbio sulla scelta di comprare il suo cartellino a titolo definitivo e di dargli ancora fiducia.

La dirigenza ha trattato con il Brescia uno sconto rispetto alle condizioni economiche che erano state pattuite precedentemente e ha confermato un giovane che poi si è rivelato preziosissimo per la conquista dello Scudetto. Ha pienamente ripagato la fiducia che gli è stata data.

Calciomercato Milan, una big europea pensa a Tonali

Tonali per agevolare la sua permanenza al Milan aveva accettato una riduzione dello stipendio, gesto che è stato molto apprezzato. Adesso, visto il suo rendimento stagionale, il club è pronto a riconoscergli un aumento e nelle prossime settimane certamente la questione verrà risolta senza alcun problema. Sandro è felice in maglia rossonera e sarà lieto di firmare un nuovo accordo con la società.

Nel frattempo le sue prestazioni sono state seguite con molta attenzione anche all’estero. Nelle settimane scorse era trapelato dalla Francia un sondaggio del Real Madrid, effettuato prima di chiudere l’ingaggio di Tchouameni dal Monaco. I blancos hanno poi trovato l’accordo per il centrocampista francese e proprio oggi lo hanno presentato ufficialmente.

Secondo quanto rivelato in Spagna da Fichajes.net, il Real Madrid non smetterà di monitorare il rendimento di Tonali. Nell’ottica di una futura sostituzione di Luka Modric, che a settembre compirà 37 anni, il club madrileno valuterà l’acquisto di un nuovo centrocampista. La fonte riferisce che il numero 8 del Milan è un profilo preso in considerazione.

Per adesso non c’è nulla di concreto, si tratta di eventuali discorsi futuri. È normale che un calciatore come Sandro, se si confermasse su grandi livelli, possa finire nel mirino delle big europee. Ora se lo gode il Milan e spera di farlo ancora a lungo. Sarebbe certamente bello se l’ex Brescia diventasse una bandiera rossonera, sembra avere le caratteristiche per farlo.