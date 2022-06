Noa Lang, gol in Olanda-Galles: una rete da centravanti – VIDEO

Arriva la prima gioia in Nazionale per l’obiettivo rossonero. Ed è un super gol il suo: finta e tiro in porta violento e preciso

E’ ancora tempo di Nazionali, ultima giornata di Nations League prima del rompete le righe definitivo di questa lunghissima stagione che finalmente è arrivata al termine. Tante indicazioni anche per il Milan del futuro, non solo per quanto riguarda l’Italia. Gli occhi dei tifosi rossoneri sono attenti a ciò che succede in giro per il mondo.

Serata per attenti osservatori quella di oggi. Maldini e Massara saranno sicuramente incollati alla televisione per guardare i calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali ma staranno dando un’occhiata anche a quei calciatori che interessano e per cui è in atto una trattativa. In campo per quanto riguarda l’Italia c’è il terzino rossonero Davide Calabria, peraltro prossimo capitano della squadra di Stefano Pioli. E’ lui il terzino titolare nella sfida contro la Germania.

Nelle altre partite però ci sono da seguire altri giocatori. Nel Belgio di questa sera non è in campo De Ketelaere, e allora gli occhi sono puntati tutti o quasi sulla Nazionale Olandese. Qui non c’è Botman ma è presente Noa Lang, altro pupillo della dirigenza milanista. Il “tuttofare” del reparto offensivo ha già timbrato il cartellino nel primo tempo della sfida tra la sua squadra ed il Galles in una divertente prima frazione di gara, ricca di gol.

Il gol di Noa Lang: c’è curiosità per la sua posizione in campo

Nel 3-4-1-2 adottato dal ct olandese Louis Van Gaal, Noa Lang agisce in avanti e non nel ruolo di trequartista. Una posizione che lui conosce molto bene avendola conosciuta proprio nel club di appartenenza, il Bruges. E per ora possiamo dire con certezza che si tratta di una posizione che gli piace molto, anche perché proprio qualche minuto fa è arrivata una gioia personale.

E’ il minuto diciassette quando, servito da Janssen, Noa Lang si libera di un avversario con nonchalance e scarica in porta un siluro per il portiere avversario. Davvero un gran gol quello dell’obiettivo del Milan, il suo primo con la maglia degli Orange. E’ un periodo molto positivo per Lang, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Milan nella prossima annata calcistica. Con la speranza che l’affare possa chiudersi al più presto.

Dopo la rete, anche una giocata d’alta scuola: una di quelle che potrebbe far impazzire il pubblico di San Siro. Signore e signori, Noa Lang.