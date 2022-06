Renato Sanches, distanza Milan-Lille colmbabile: ecco la cifra giusta

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti interessanti sulla trattativa tra il Milan e il Lille per Renato Sanches. C’è ancora distanza, ma…

Se c’è un club con il quale il Milan non smette di fare affari quello è il Lille. Dopo gli acquisti di Rafael Leao e Mike Maignan, adesso è il turno delle trattative per Sven Botman e Renato Sanches. Gli acquisti del difensore e del centrocampista sono praticamente preannunciati, ma stavolta il Lille sta tirando parecchio la corda.

Per Botman, il club francese sta facendo forza sulla folta concorrenza. Difatti, il difensore olandese è fortemente nel mirino del Newcastle oltre che del Milan. E non solo. Anche Tottenham e Paris Saint Germain si sono fatte avanti. Di conseguenza, l’obiettivo del Lille è adesso quello di scatenare un’asta per guadagnare la più alta cifra possibile.

Il Milan si è spinto ad offrire 30 milioni di euro, mentre il Newcastle 5 milioni in più. Nonostante ciò, Sven ha un accordo praticamente raggiunto col Diavolo e non vede l’ora di vestire la maglia rossonera. Le settimane seguenti potranno dirci come si evolverà la questione, e se la volontà del giocatore avrà finalmente la meglio. Anche per Renato Sanches, Maldini e Massara hanno fatto un grande lavoro di convincimento. L’accordo con il centrocampista c’è, manca, anche in questo caso, quello col Lille.

A differenza di Botman, però, nel destino di Sanches sembra esserci una sola soluzione, ovvero quella rossonera. Manca semplicemente trovare l’accordo economico con il club. Sky Sport rende note la distanza tra domanda e offerta.

Baiocchini: “Distanza colmabile”

Come riportato da Manuele Baiocchini, noto giornalista di Sky Sport, c’è ancora distanza tra Milan e Lille per Renato Sanches. Se i francesi vogliono ben 20 milioni di euro per la cessione, i rossoneri si sono spinti ad offrirne 10. Baiocchini sottolinea però come la distanza non sia incolmabile e che si può chiudere l’affare arrivando alla cifra complessiva di 14-15 milioni di euro.

Il contratto in scadenza del centrocampista fa avere il coltello dalla parte del manico al Milan, che sa di poter contare sull’assoluta volontà di Sanches di trasferirsi a Milano. Differentemente a Botman, il Lille è quasi costretto a cedere Renato, per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Di conseguenza, c’è grande ottimismo ed è alta la probabilità che il portoghese vesta rossonero la prossima stagione.

È necessario un piccolo sforzo economico da parte del Milan, per accontentare in parte le richiesta dei Les Dogues.