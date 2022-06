Milan, annuncio ufficiale: “Vado via, sto valutando le offerte”

Uno dei difensori nella lista della società rossonera conferma che nel calciomercato estivo cambierà squadra: le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni.

Il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo ed è noto a tutti che Sven Botman rappresenti il principale obiettivo. L’accordo con il giocatore c’è, ma non con il Lille.

Il club francese vuole ricavare più possibile dalla cessione del suo gioiello e c’è il Newcastle United che mette sul tavolo più soldi di quelli offerti dai rossoneri. Anche se l’ex Ajax continua a preferire il trasferimento a Milano e tiene duro sulla sua posizione, per adesso l’operazione è bloccata.

Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di portare Botman a Milanello, ma devono valutare anche altre opzioni per farsi trovare pronti nel caso in cui l’affare saltasse. Da settimane circolano diversi nomi e non è chiaro su chi punterebbero nel caso in cui sfumasse l’ingaggio dell’olandese.

Calciomercato Milan, Bremer fa un annuncio sul futuro

Tra i centrali accostati al Milan c’è anche Gleison Bremer, che ha brillato particolarmente nell’ultima stagione al Torino e che è pronto per fare il salto in una squadra più importante. Come Botman, però, anche lui ha una valutazione di mercato molto alta: servono almeno 35 milioni di euro per assicurarselo. E sembra esserci l’Inter in vantaggio, anche se non vanno scordate le ricche società della Premier League.

Intanto Bremer ai microfoni di Resenha ESPN ha chiarito la sua volontà per questa finestra estiva del calciomercato: “Già lo scorso anno avevo comunicato di volermene andare. Tutti sanno che voglio giocare la Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. È questione di tempo, sto valutando diverse proposte. Non credo che resterò a Torino nella prossima stagione”.

Il brasiliano vuole misurarsi a un livello più alto di quello del Torino, dunque cambierà squadra. La sua speranza è che il club granata non tiri troppo la corda sul prezzo e rallenti il suo trasferimento.