Calciomercato, la carta vincente del Milan: così può convincerlo

Si fa più forte la concorrenza del club di Premier League per il giocatore obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri sono in vantaggio!

La voce dell’interessamento del Milan per Hakim Ziyech ha sbalordito tutto l’ambiente. Maldini e Massara sono tornati in forte pressing sul marocchino, che ha adesso ha maggiori possibilità di lasciare Londra. Il Chelsea, infatti, ha aperto alla cessione in prestito, e i due club stanno adesso lavorando per trovare la quadra.

Il trequartista marocchino rappresenterebbe l’innesto perfetto per la trequarti di Stefano Pioli. Esterno destro puro e trequartista centrale all’occorrenza, Ziyech potrebbe segnare un grande salto di qualità al Milan. Ma non è l’unico tra gli indiziati per rinforzare il reparto. Infatti, Maldini e Massara vorrebbero provare a prendere ben due giocatori per migliorare il tridente dietro la punta.

Con Alexis Saelemakers e Ante Rebic primi indiziati a lasciare Milanello quest’estate, il Milan vuole regalarsi due colpi di qualità per aumentare il tasso tecnico. Non solo Ziyech quindi, ma anche Charles De Ketelaere. Il belga rimane un forte desiderio di Paolo Maldini, e si farà il possibile per portarlo in Italia. Anche De Ketelaere rappresenta un profilo di pregiata duttilità, ancor di più del marocchino Ziyech.

Esterno di destra e di sinistra, trequartista, seconda punta, falso nueve. Viene paragonato a Kakà, e per il Milan sarebbe un colpo di grande prestigio. Il giocatore, come circolato nelle ultime settimane, gradirebbe vestire la maglia rossonera, ma bisognerà stare attenti alla concorrenza.

Leeds, De Ketelaere per sostituire Raphina

I club di Premier League rappresentano ormai una grossa minaccia per le squadre italiane sul campo del mercato. Lo abbiamo potuto vedere con Sven Botman, che alla fine ha deciso di non aspettare più il Milan. Spinto dal Lille che incasserà ben 45 milioni di euro dal Newcastle. Su De Ketelaere è invece piombato forte il Leeds. A confermarlo è The Athletic, che sottolinea che il pressing dei Cocks si è fatto più intenso.

Cercano il possibile sostituto di Raphinha, adesso molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal. The Athletic inserisce nel discorso la forte concorrenza dell’AC Milan per l’attaccante belga, sottolineando che il giocatore preferisce proprio la destinazione rossonera. Sia per una questione di prestigio, sia per la possibilità di giocare la Champions League la prossima stagione.

Al momento, sembrerebbe quindi una sfida a due per il talento del Club Brugge, quest’ultimo pronto a chiedere 35 milioni di euro per lasciare partire il suo gioiello. Il Milan deve agire quanto prima per evitare la beffa, dato che il Leeds potrebbe alla fine convincere i belgi con un’offerta economica irrifiutabile. Anche se da RTL Sport arriva notizia che già Charles avrebbe rifiutato la corte degli inglesi.