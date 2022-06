ML – Calciomercato Milan, confermato: Origi arriva in serata

Confermato l’arrivo del primo acquisto rossonero. Oggi è il grande giorno: Divock Origi sbarca in Italia per visite e firma…

Il giorno tanto atteso è arrivato! Divock Origi, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, sbarcherà in serata a Milano. L’attaccante, come ampiamente risaputo, ha lasciato il Liverpool a parametro zero, e si unirà ai colori rossoneri sottoscrivendo un contratto quadriennale a 3,5 milioni a stagione.

Previste per domani le consuete visite mediche, alle quali seguirà la firma sul contratto. Origi potrà avere un ruolo fondamentale nel Milan del prossimo futuro. Oltre a fungere da jolly d’attacco, occupando più posizioni, come quella di prima punta o di esterno sinistro d’attacco, potrà portare tanta esperienza internazionale nello spogliatoio. Un po’ come fatto da Ibrahimovic.

Certo, Divock è ancora giovane e ha tanto desiderio di riscatto dopo il ruolo in secondo piano avuto al Liverpool negli ultimi anni. Con l’arrivo previsto nella serata di oggi e gli aspetti burocratici che verranno risolti domani, Origi potrà subito unirsi il 4 luglio al resto della squadra per dare inizio al ritiro pre-stagionale.

Una grande occasione per Stefano Pioli, che potrà sin dall’inizio approcciare al giocatore e studiarlo per capirne doti e funzionalità all’interno del gruppo. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per vedere il belga nel capoluogo lombardo.