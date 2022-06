Calciomercato Milan, doppio sacrificio: tesoretto da 30 milioni

Tanta attesa sulla campagna acquisti del Milan, ma ci saranno anche delle cessioni: potrebbero essere “sacrificati” alcuni ex titolari.

I tifosi rossoneri si aspettano alcuni grandi colpi dal calciomercato estivo, ma il club non farà pazzie. Il budget non dovrebbe essere troppo elevato, dunque sarà importante ottenere condizioni favorevoli nelle operazioni e magari anche riuscire a fare qualche buona cessione utile per avere risorse da spendere.

Chiaramente ci sono degli incedibili nella squadra di Stefano Pioli. I principali protagonisti della conquista dello Scudetto non vengono assolutamente considerati in vendita. Però ci sono giocatori come Rafael Leao e Ismael Bennacer che hanno contratti in scadenza a giugno 2024 e per i quali è importante arrivare presto a un accordo sul rinnovo.

Il Milan aveva imbastito delle trattative con entrambi mesi fa, poi ci sono stati rallentamenti. Per il portoghese sarà necessario spingersi oltre la precedente offerta da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Per quanto concerne l’algerino, la proposta era da 3-3,5 milioni e bisognerà capire se servirà un rilancio. Da ricordare che nel suo contratto c’è una clausola da 50 milioni, se un club estero vuole spendere tale cifra si può assicurare il calciatore.

Calciomercato Milan, via Saelemaekers e Rebic?

Il quotidiano Tuttosport non esclude che per una somma tra i 40 e 50 milioni il Milan possa valutare la cessione di Bennacer. Però sembrano essere principalmente altri due i possibili sacrificati del calciomercato in uscita: Alexis Saelemaekers e Ante Rebic.

Il belga potrebbe trovare poco spazio nella nuova stagione, dato che il club comprerà un nuovo esterno destro offensivo che possa fare il titolare. Inoltre, c’è l’intenzione di riscattare Junior Messias. Il suo cartellino viene valutato 15 milioni.

Se da Saelemaekers può arrivare una buona plusvalenza, lo stesso può succedere con Rebic. Il croato ha perso la titolarità a favore di Leao nell’ultima annata e potrebbe lasciare Milanello per 15-20 milioni. Piace in Germania, dove ha già giocato con le maglie di Lipsia e Eintracht Francoforte. In particolare con quest’ultima fece molto bene.

In ogni caso, il Milan per nessuno dei due accetterà soluzioni con la formula del prestito. L’unica è quella della cessione a titolo definitivo. Maldini e Massara potrebbero riuscire a incassare almeno una trentina di milioni. Si attendono offerte.

Tra coloro che possono partire anche Fodé Ballo-Touré, che non ha convinto da vice Theo Hernandez e che piace in Turchia. Se arriva la proposta giusta, può essere venduto.