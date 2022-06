Ziyech, la proposta del Milan al Chelsea: i dettagli

Il Corriere della Sera fa il punto su Ziyech, Asensio e Dybala: tutti nomi importanti accostati al Milan di recente.

I tifosi rossoneri sognano alcuni colpi di livello per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. La gioia per la vittoria dell’ultimo Scudetto non è svanita, ma adesso è tempo di migliorare l’organico per essere più competitivi sia in Serie A che in Champions League.

Paolo Maldini e Frederic Massara, che a breve dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti, devono fare i conti con un budget non stellare. Possono fare degli investimenti, ma l’equilibrio del bilancio rimane una priorità. Non verrà fatta nessuna spesa “pazza”.

Anche se i conti stanno migliorando di anno in anno, il Milan non ha ancora un fatturato così alto da potersi permettere una campagna acquisti troppo dispendiosa. Però il trend economico-finanziario è in progressivo miglioramento e porterà la società ad avere più margine di spesa nei prossimi anni, se continueranno ad arrivare i risultati sportivi.

Calciomercato Milan: le ultime su Ziyech, Asensio e Dybala

Tra i sogni di calciomercato del Milan c’è Hakim Ziyech, 29enne fantasista del Chelsea. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza e che rappresenterebbe un vero valore aggiunto per la squadra di Pioli. Oltre ad avere qualità tecniche importanti ed esperienza, è anche duttile tatticamente: sa giocare trequartista e pure esterno destro offensivo.

Secondo quanto spiegato oggi dal Corriere della Sera, il Milan vuole fare questa operazione solo in prestito oneroso da 5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Con questa formula si garantirebbe la possibilità di godere dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto Crescita per quanto riguarda lo stipendio di Ziyech.

Un altro calciatore che piace è Marco Asensio, che ha un contratto che scade a giugno 2023 e dunque non può partire in prestito. Il CorSera conferma che il Real Madrid vuole almeno 25 milioni, mentre l’esterno offensivo maiorchino pretende un ingaggio sui 6 milioni netti a stagione.

Capitolo Paulo Dybala. L’Inter resta in pole position, ma per sferrare l’assalto finale deve prima liberarsi dei pesanti stipendi di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Giuseppe Marotta pensa anche alla cessione di Edin Dzeko per alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

C’è una fase di stallo che può favorire l’inserimento di altri club su Dybala. Il Milan al momento non è sull’attaccante argentino, perché le cifre che lui pretende sono sopra il tetto salariale fissato dal club. Il CorSera scrive che ogni valutazione è rinviata a metà luglio. Se la Joya fosse ancora libera e si accontentasse di uno stipendio sui 4 milioni, allora l’affare potrebbe essere considerato.