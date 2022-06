Calciomercato Milan, colpo dal Psg: lo libera… Renato Sanches

La Gazzetta dello Sport conferma le recenti indiscrezioni circa l’interesse del Milan per il giocatore del Paris Saint Germain…

Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Milan riserverà il maggiore sforzo economico del mercato estivo sulla trequarti. Il reparto si è dimostrato parecchio carente nell’ultima stagione, con Stefano Pioli che ha spesso dovuto adattare giocatori come Franck Kessie o Rade Krunic nel ruolo di trequartista centrale.

Il solo Brahim Diaz non sarebbe stato in grado di reggere il peso dell’importante compito, ma ciò non esclude il fatto che potrà migliorare tanto nel corso della sua permanenza al Milan. Anche sul lato destro dell’attacco Alexis Saelemaekers e Junior Messias hanno presentato dei limiti.

La dirigenza milanista, in accordo con l’area tecnica, ha optato per il riscatto del brasiliano dal Crotone, mentre è fortemente in ballo la cessione del belga per far cassa e reinvestire nel mercato in entrata. Sulla sinistra, invece, Stefano Pioli potrà ancora fare affidamento, a meno di colpi di scena, su Rafael Leao, uno che ha retto da solo il reparto nel finale di stagione.

Resta invece in bilico il futuro di Ante Rebic. Il croato è sicuramente un’ottima risorsa ma gli infortuni lo hanno condizionato enormemente, e adesso si valuta anche per lui la cessione. Nel frattempo, Maldini e Massara si sono focalizzati sui possibili candidati a prendere un posto di privilegio nella trequarti rossonera.

Da Marco Asensio a Nicolò Zaniolo, per arrivare a Noa Lang, Hakim Ziyech e Charles De Katelaere. Il belga sembra essere un pallino di Maldini, ma nelle ultime ore si è riscaldato un altro nome importante.

Milan, il trequartista dal PSG

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha confermato le recenti voci di un interessamento del Milan per Julian Draxler. Un nome non affatto nuovo all’ambiente rossonero, dato che in tanti altri periodi è stato accostato ai rossoneri. Il tedesco ha perso da tempo centralità al Paris Saint Germain, e quest’estate potrebbe essere quella giusta per il suo trasferimento.

Julian Draxler potrebbe essere perfetto negli schemi di Stefano Pioli. Trequartista ma soprattutto esterno di sinistra, può fungere da importante jolly del reparto. Le sue qualità sono indiscusse anche se ovviamente negli ultimi anni lo si è visto poco all’azione. Diciamo che con Mbappè, Messi, Di Maria e Neymar sarebbe inevitabile per qualsiasi giocatore.

Un grosso problema, come anche per trequartisti come Ziyech e Asensio, è rappresentato dall’ingaggio di Draxler. Il tedesco guadagna infatti 7 milioni di euro a stagione, una somma estranea alle politiche economiche e gestionali del Milan. Ma il club rossonero, in caso di acquisto a titolo definitivo o di operazione in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe puntare sul Decreto Crescita.

Solo ipotesi al momento, ma quella conducente al 28enne del PSG viene mantenuta una possibile pista per il Milan.