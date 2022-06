Massara lascia Casa Milan: è diretto a Rimini, il motivo

Il Direttore Sportivo del Milan ha appena lasciato Casa Milan. La sua prossima destinazione fa ben sperare l’ambiente rossonero…

Questa mattina, intorno le 11.oo, Paolo Maldini e Frederic Massara sono tornati a Casa Milan dopo i lunghi colloqui di ieri. È stato comunicato che i due dirigenti hanno ricevuto una nuova versione del contratto di rinnovo, con alcuni dettagli modificati rispetto alle ore precedenti.

Oggi scadono ufficialmente gli accordi di Paolo e Frederic con il Milan, ma c’è molta fiducia che nelle prossime ore arrivino gli annunci dei prolungamenti di contratto. È ormai risaputo che è sorto qualche dissenso tra le parti, soprattutto di diverse vedute tra Paolo Maldini e Ivan Gazidis.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di alcune pretese del Direttore Tecnico circa la volontà di avere più potere decisionale in società. Al momento non si sa se nell’ultimo contratto siano stati modificati proprio alcuni punti in merito. Fatto sta che stamane i due dirigenti hanno preso visione del nuovo accordo, e avrebbero dovuto prendere la decisione finale: rinnovare o non rinnovare.

L’annuncio delle firme potrebbe arrivare da un momento all’altro. Intanto arrivano aggiornamenti importanti direttamente da Casa Milan.

Maldini e Gazidis in sede: Massara verso Rimini

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, Frederic Massara ha lasciato da qualche minuto Casa Milan. La sua prossima destinazione è Rimini, dove parteciperà all’evento di apertura del calciomercato presso il Grand Hotel. Nella sede rossonera sono rimasti Paolo Maldini e Ivan Gazidis.

In veste di Direttore Sportivo rossonero, Massara sarà dunque presente alla presentazione di apertura del mercato estivo. Questa è da intendere come una buona notizia? Al momento non si ha alcuna certezza, anche se sono arrivati soltanto segnali positivi circa la possibilità di rinnovo da parte dei due dirigenti. Non ci resta che attendere qualche altra ora, o minuto…chi lo sa! Al momento è tutto un rebus.