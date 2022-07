Calciomercato, lo vogliono tutti: “Ma il Milan è favorito”

Il Milan è considerato ancora in pole per il fantasista, che però ha richieste da mezza Europa ed è ancora molto costoso.

Le firme sui rinnovi tanto agognati di Paolo Maldini e Frederic Massara daranno finalmente il via al mercato in entrata del Milan. I rossoneri hanno perso tempo per questioni interne, ma ora sono pronti alle prime mosse concrete.

I due dirigenti, che resteranno dunque nelle posizioni operative, sono già al lavoro per accontentare mister Pioli. Il tecnico vuole rinforzi soprattutto nel reparto avanzato, dove oltre ad Origi ci si aspetta un colpo sulla trequarti.

Arrivano dall’Inghilterra conferme sullo stato avanzato nei discorsi per un fantasista che piace da tempo. Un gioiello del calcio europeo che in casa Milan viene etichettato come acquisto ideale, perché rispecchia le caratteristiche del progetto rossonero: giovane, talentuoso, duttile e tutt’altro che prima donna.

Stiamo parlando della corsa a Charles de Ketelaere, trequartista e all’occorrenza seconda punta in forza al Club Bruges. Un talento belga di cui si parla un gran bene, con una buona esperienza dalla sua parte, anche in competizioni di livello come Champions League o Nations League.

Il classe 2001 come detto piace al Milan, ma non solo. Moltissimi club europei si sono mossi, sondando il terreno con il Bruges per valutare un eventuale affondo per De Ketelaere. Lo ha scritto il giornalista britannico Phil Hay, esimia penna del magazine The Athlethic.

European clubs have taken a big interest in Charles De Ketelaere this summer – Leeds United included.

AC Milan are favourites to sign him but all is not sweetness and light at the San Siro.

So why the hype? And is he that good?

w/ @RobTannerLCFC https://t.co/XrswaYnJVt

— Phil Hay (@PhilHay_) July 1, 2022