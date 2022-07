Il Milan svela la nuova maglia: c’è un messaggio per i tifosi

Finalmente conosceremo la nuova maglia del Milan, quella con lo Scudetto sul petto. Il comunicato ufficiale del club rivolto a tutti i tifosi

La svolta nell’estate del Milan è arrivata nella serata di ieri. Paolo Maldini e Frederic hanno firmato i contratti: i due dirigenti possono dunque lavorare per rendere ancora più grande la squadra rossonera.

Finalmente si potrà premere il piede sull’acceleratore per il calciomercato. Questi saranno i giorni degli annunci ufficiali: non solo Maldini e Massara. C’è attesa per i comunicati di Alessandro Florenzi e Junior Messias, che sono stati riscatti rispettivamente da Roma e Crotone, ma ma anche per quello di Divock Origi.

Giorno 4 luglio si ricomincia: la squadra, senza i tanti nazionali che hanno giocato in Nations League, riparte per difendere il titolo. Sarà una giornata importante perché verrà presentata la nuova stagione. Si attendono le parole, da campione d’Italia, di Stefano Pioli.

Nuova maglia

Lunedì sarà inoltre il momento per conoscere la nuova maglia, che tornerà ad avere lo Scudetto sul petto, dopo 11 anni. Verrà svelata al mondo ma nel frattempo – come riporta il sito ufficiale – “da oggi e fino alle 9:00 CEST di lunedì 4 luglio la nuova maglia dei Campioni di Italia sarà disponibile in preorder. Preordinala subito e se sarai tra i primi 500 a farlo potrai ricevere un’ulteriore sorpresa. Mostra a tutti quanti That Milan Touch.”.