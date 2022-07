Calciomercato Milan, colpo Dybala: c’è una novità importante

Carlo Pellegatti e Monica Colombo forniscono novità cruciali circa l’interessamento del Milan per il giocatore! Pista sempre più concreta…

Continua il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara per trovare il giocatore che potrà portare estro e fantasia nella trequarti di Stefano Pioli. Hakim Ziyech è attualmente la pista che si sta seguendo con più convinzione, con il club rossonero fiducioso di poter strappare il marocchino in prestito al Chelsea.

Al momento, pare si stia lavorando sull’ingaggio dell’ex Ajax, fisso a 6 milioni di euro. Bisognerà capire se Ziyech sarà disposto a decurtarsi lo stipendio o il Chelsea a contribuire al pagamento. Sono ore calde, caldissime con i contatti che proseguono costanti. Ma Maldini e Massara lavorano anche su un altro fonte, ovvero quello che porta a Charles De Ketelaere, il belga altro obiettivo forte del mercato del Milan.

Per il giocatore del Club Brugge c’è la sensazione che serva una sforzo economico maggiore. 30-35 milioni la richiesta dei belgi, anche se c’è chi suppone che sia in realtà di 40 milioni di euro la pretesa economica. La cosa certa è che il Club Brugge non vorrebbe affatto privarsi adesso del suo gioiello dalla cresta d’oro, ma magari aspettare il Mondiale per far sì che il suo valore si alzi ancora.

Ad ogni modo, Maldini e Massara continuano i loro sondaggi per comprendere i margini di fattibilità dell’affare. Ma non soltanto il belga e il marocchino. Per la trequarti del Milan, nelle ultime ore, è balzato su tutti i media il nome di Paulo Dybala. L’argentino è adesso uno svincolato sul mercato, e nonostante la trattativa in atto con l’Inter il Milan potrebbe presto inserirsi. Se non lo ha fatto già!

Monica Colombo: “Grande opportunità per il Milan”

Carlo Pellegatti ha invitato nel suo ultimo video Youtube Monica Colombo, giornalista de Il Corriere dello Sport. I due hanno fatto un breve focus su Paulo Dybala, con l’esperta di mercato che ha rivelato importanti novità. Pare, infatti, che adesso il Milan sia concretamente in contatto con gli agenti della Joya, per comprendere la fattibilità dell’operazione.

Di seguito le dichiarazioni dei due giornalisti sulla questione:

“La novità su Dybala è che l’entourage si comincia a muovere per capire qualcosa parlando con il Milan. L’entourage ha intenzione ora di compiere dei passi ufficiali. Con i rinnovi di Maldini e Massara adesso verranno compiuti dei passi per capire la fattibilità dell’operazione. L’Inter è in una fase di stallo, perchè adesso non è più un affare prioritario. Adesso in casa Inter le priorità sono le cessioni. Per il Milan è quindi una grandissima opportunità”.