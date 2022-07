Ritiro Milan, Giroud non arriva oggi: il motivo

L’attaccante francese ha ottenuto un ulteriore giorno di riposo, ma domani sarà regolarmente a disposizioni

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’inizio del raduno e per cominciare quindi ufficialmente la stagione 2022-23. Subito tantissimo entusiasmo con migliaia di tifosi arrivati per salutare e incitare squadre e dirigenti.

L’obiettivo è quello di ripetere la fantastica stagione dell’anno scorso in campionato e di essere protagonisti anche in Europa. La squadra rossonera si è ritrovata oggi, anche se a ranghi ridotti, per iniziare il lavoro e per fare il primo allenamento di questo nuovo anno. All’appello mancano infatti diversi elementi centrali della rosa, che si stanno godendo gli ultimi giorni di riposo dopo aver disputato anche le sfide con le rispettive nazionali.

Tra questi giocatori c’è anche Olivier Giroud. Il centravanti francese ha ottenuto dalla società rossonera un giorno in più di riposo per motivi personali. Nessun problema però, perché l’ex Chelsea si presenterà tranquillamente a Milanello nella giornata di domani, pronto per tornare a dare il suo solito contributo alla squadra, proprio come ha fatto l’anno scorso con i gol decisivi contro Napoli e Inter.

Giroud quest’anno si giocherà il posto con il nuovo arrivato Divock Origi. Si prevede una staffetta tra lui e il belga per occupare il ruolo di unica punta nel 4231 di mister Pioli.