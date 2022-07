ML – L’agente è a Casa Milan: incontro con Maldini e Massara

C’è movimento nella sede del Milan. E’ appena arrivato un procuratore sportivo che ha in programma un incontro di mercato con la dirigenza rossonera

Possibili novità per quanto riguarda il calciomercato in casa Milan. Ieri sera Gianluca Di Marzio, durante il consueto appuntamento con Calciomercato L’Originale in diretta su Sky Sport, ha fatto sognare i tifosi rossoneri. Tante trattative aperte, diverse idee, vedremo alla fine delle operazione quello che la società avrà ottenuto.

Si è parlato della prima offerta reale arrivata al Bruges per Charles De Ketelaere, 20 milioni di euro più bonus. Una cifra ritenuta ovviamente troppo bassa dal club belga che ha rigettato la proposta nella mattinata odierna. Ma è pur sempre un piccolo passo in avanti fatto da Maldini e Massara che fa capire a tutti le intenzioni del Milan.

De Ketelaere non escluderebbe l’arrivo di Hakim Ziyech, ormai diventato più di una semplice ipotesi. Il diavolo sta cercando di capire quale può essere la formula giusta per il trasferimento, perché se prima optava per un prestito oneroso con diritto di riscatto ora sta pensando anche ad un acquisto a titolo definitivo.

Infine la questione riguardante Junior Messias. Il brasiliano sarà riscattato dal Milan. Lo ha fatto sapere ieri Di Marzio e la notizia è stata confermata oggi da varie fonti. Un jolly d’attacco in più per Stefano Pioli, anche se il Milan potrebbe anche pensare di venderlo nuovamente a cifre più alte ottenendo così un’importante plusvalenza.

Beppe Bozzo è arrivato in via Aldo Rossi: possibile interesse del Milan per un giovane attaccante

E’ appena giunto a Casa Milan l’agente Beppe Bozzo, che sicuramente ha in programma un incontro con Maldini e Massara. E’ stato intercettato anche da alcuni giornalisti della nostra redazione mentre entrava negli uffici societari.

Ma di cosa staranno parlando Maldini, Massara e Bozzo? Sicuramente di mercato, su questo non c’è alcun dubbio. Tra gli assistiti di Bozzo risalta il nome di Marcos Paulo, giovane attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atletico Madrid ma in prestito al momento in Brasile. Occhio anche a Zanoli, terzino destro del Napoli. Il ruolo di Bozzo potrebbe anche essere un ruolo di intermediario per una trattativa al momento segreta.