Renato Sanches al Milan, si può chiudere: le ultime da Sky

Da Sky Sport aggiornamento rilevante sul possibile trasferimento di Renato Sanches in maglia rossonera.

Il Milan non ha mai mollato la pista Renato Sanches. Nonostante le indiscrezioni che davano il Paris Saint Germain molto vicino all’ingaggio del centrocampista, in realtà la situazione è diversa.

Innanzitutto nei giorni scorsi Olivier Letang, presidente del Lille, ha smentito l’esistenza di contatti con il PSG e di offerte arrivate da Parigi. Poi il club parigino ha acquistato Vitinha dal Porto per il centrocampo e prima di eventuali nuovi innesti deve sfoltire il reparto.

In serata il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport ha spiegato che c’è stata una frenata del PSG per Renato Sanches e che il Milan vuole provare a chiudere l’operazione a nuove condizioni. Ci sono contatti costanti con il Lille e con Jorge Mendes, agente del calciatore, per stringere in questi giorni.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano da mesi a questo affare e auspicano di riuscire a concluderlo a breve. Considerando la scadenza contrattuale del portoghese (giugno 2023), si può fare veramente una buon colpo a costi non eccessivi.

Renato Sanches è un centrocampista molto dotato a livello tecnico e che darebbe maggiore dinamismo alla mediana di Stefano Pioli. Al Bayern Monaco arrivò non pronto e fallì, dopo aver brillato nel Benfica, e adesso vuole dimostrare di poter giocare in una squadra blasonata.