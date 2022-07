Milan, è vicino al rinnovo! Trattativa avanzata

La società rossonera non smette di lavorare ai rinnovi contrattuali di alcuni giocatori: sembra che una trattativa possa con concludersi a breve.

Il Milan è molto impegnato sul calciomercato in entrata e in uscita, ci sono tante operazione di fare in queste settimane. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti anche dei contatti con gli agenti di quei calciatori che dovrebbero prolungare il loro contratto.

Com’è noto da tempo, la dirigenza vuole blindare sia Ismael Bennacer e Rafael Leao. Entrambi vanno in scadenza a giugno 2024 e c’è la volontà di tenerli ancora a lungo. Si punta a estendere gli accordi fino al 2027 aumentando, ovviamente, i loro attuali stipendi.

I discorsi con i loro agenti sono partiti mesi fa, poi le negoziazioni si sono interrotte a causa della vicenda che ha riguardato la cessione del club da Elliott Advisors a RedBird Capital Partners. C’è fiducia di riuscire a raggiungere le intese complete con ambedue i calciatori, che finora non hanno manifestato l’intenzione di lasciare Milano.

Calciomercato Milan, Bennacer verso il rinnovo: le ultime news

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che i contatti per il rinnovo di Bennacer sono continuati anche in questi giorni. La linea di arrivo non sembra lontana. Trapela ottimismo.

Il centrocampista algerino è considerato molto importante da Stefano Pioli, che lo ha ribadito anche nella conferenza stampa al raduno di Milanello. Il mister lo ritiene un elemento fondamentale della sua squadra e certamente vuole il suo rinnovo.

Bennacer attualmente percepisce uno stipendio da 1,6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan mesi addietro aveva offerto 3-3,5 per rinnovare. Vedremo se le parti giungeranno presto a un accordo totale. Da capire cosa ne sarà della clausola di risoluzione da 50 milioni, valida per l’estero, presente nell’attuale contratto. Se verrà eliminata oppure se l’importo verrà confermato o alzato.