Milan, il calendario di luglio e agosto: tutte le partite, date e orari

La stagione del Milan campione d’Italia a breve entrerà già nel vivo con le prime amichevoli a un mese circa dall’inizio del campionato. Di seguito tutti gli impegni dei rossoneri tra luglio e agosto

In attesa dell’arrivo dei calciatori impegnati con le Nazionali lo scorso giugno e di possibili rinforzi di mercato, il Milan prosegue la preparazione a Milanello, prima tappa di una stagione che si prospetta, fin da subito ricca di impegni.

Come sapete, infatti, l’inizio del prossimo campionato, a causa della pausa autunnale per i Mondiali, è stato anticipato a metà agosto con addirittura quattro turni fino alle fine del mese, un’eventualità mai verificatasi a inizio stagione e che impone, inevitabilmente, un programmazione estiva più compressa e mirata sia per la preparazione quanto per le amichevoli.

Anche in quest’estate, il Milan non disputerà amichevoli fuori dall’Europa come accadeva in passato con le tournée in Nord America ora di nuovo possibili con l’allentamento dei vincoli sugli spostamenti causa pandemia. Resteranno in Europa i rossoneri tra Germania, Austria e Francia con quattro match fissati negli ultimi 15 giorni di luglio, in attesa di possibili altri a inizio agosto, prova generale per l’esordio in campionato già programmato il 13 agosto.

Sarà proprio il Milan campione d’Italia ad aprire il campionato di Serie A ospitando l’Udinese a San Siro. Altre tre le partite di campionato di agosto che precederanno il Derby di andata con l’Inter previsto il 4 settembre.

Milan, il calendario di luglio e agosto: amichevoli e Serie A

Di seguito, in dettaglio, tutte le partite che attendono il Milan tra amichevoli e Serie A tra luglio e agosto con date e orari dei match

LUGLIO

Sabato 16 luglio: Colonia-Milan (ore 19; diretta tv da stabilire)

Sabato 23 luglio: Zalaegerszegi-Milan (ore 18; diretta tv da definire)

Mercoledì 27 luglio: Wolfsberger-Milan (ore 19 a Klagenfurt; diretta tv da definire)

Domenica 31 luglio: Marsiglia-Milan (ore 18, diretta tv da definire)

AGOSTO

In attesa della possibile definizione di altre amichevoli, già definita la programmazione delle prime 4 giornate di campionato del Milan con orari e diretta tv

Sabato 13 agosto: Milan-Udinese (ore 18.30 – Dazn)

Domenica 21 agosto: Atalanta-Milan (ore 20.45 – Dazn)

Sabato 27 agosto: Milan-Bologna (ore 20.45 Dazn e Sky)

Martedì 30 agosto: Sassuolo-Milan (ore 18.30 Dazn)

Ad agosto, il Milan sarà protagonista di un altro importante evento ovvero il sorteggio della fase a gironi di Champions League previsto a Istanbul, giovedì 25 agosto alle ore 18.