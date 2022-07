Calciomercato Milan, triplo colpo possibile: il piano di Maldini

Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Milan per i tre grandi obiettivi. C’è fiducia, tanta fiducia nella riuscita di un ottimo mercato!

Sono ormai noti a tutti i grandi obiettivi di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara per soddisfare le esigenze di Stefano Pioli. Il mister ha le idee chiare su cosa serve o manca alla sua squadra per fare lo step successivo e guadagnarsi la paura delle rivali. Innanzitutto, è essenziale migliorare gli ingranaggi della trequarti e soltanto con nuove caratteristiche si potrà centrare l’obiettivo.

Servono giocatori con doti rare, le stesse mancate al Milan nell’ultima stagione. Un trequartista di estro e fantasia, e che sappia legare il gioco al meglio in zona di rifinitura. Poi un esterno di destra tutto corsa, dribbling e…gol! Qualità è la parola d’ordine di Stefano Pioli e del mercato estivo rossonero. Gli identikit sono stati tracciati e hanno già dei volti.

Charles De Katelaere e Hakim Ziyech sono i pallini fissi di Maldini e Massara, che stanno lavorando duro per realizzare i sogni dei tifosi e del mister rossonero! Sogni non utopie, che si traducono in trattative avanzate e che possono presto trovare compimento. Da non dimenticare l’altro grande obiettivo del mercato in entrata del Milan. Il mediano portoghese che però sta facendo qualche capriccio in più nell’ultimo mese.

Anche Renato Sanches è un desiderio confermato, e se ogni componente collaborerà alla causa ci potrà essere un lieto fine anche in tal senso. Scopriamo a che punto stanno le trattative per i tre grandi obiettivi del Diavolo!

De Ketelaere, una panchina che dice troppo: intanto Maldini prepara l’affondo

Charles De Ketelaere ha dato tutta la sua disponibilità a trasferirsi in rossonero. Ha rifiutato in maniera netta il Leeds, con il Club Brugge che si è trovato obbligato a rispedire al mittente l’offerta di 37 milioni (inclusi i bonus) degli inglesi. Il trequartista è affascinato dal Milan, e dai suoi presunti interlocutori Maldini e Pioli. Si è detto di una telefonata tra il giocatore, il DT rossonero, e l’allenatore. Un dialogo che avrebbe completamente persuaso Charles, adesso desideroso di approdare al Diavolo.

Forte di tale volontà, l’agente del talento è stato a Milano a trattare con Maldini e Massara in persona. L’affare può andare in porto, e la palla adesso passa al Milan che deve convincere il Club Brugge con la giusta offerta. Quella più convincente potrebbe essere di 30 milioni di euro più diversi bonus e una percentuale sulla futura rivendita, o ancora l’inserimento di qualche contropartita. Un pò meno probabile quest’ultima!

Intanto, ieri De Ketelaere non ha partecipato alla prima amichevole dell’estate del Brugge contro il Copenhagen (2-2). E dal Belgio è subito giunta notizia dell’aggravante di mercato. Da domani ci si potrà aspettare di tutto, con Paolo Maldini che tornerà subito all’assalto. Sono previsti nuovi contatti in settimana, gli stessi che potranno portare alla fumata bianca! Il Milan ha già pronto il nuovo contratto per De Ketelaere: accordo sino al 2027 a 2,5 milioni a stagione.

Ziyech in ritiro negli USA, si lavora a distanza

La notizia della partenza di Ziyech con il Chelsea alla volta degli Stati Uniti ha preoccupato l’ambiente rossonero. In realtà, non bisogna fare alcun allarmismo dato che il marocchino, così come altri esuberi della squadra di Tuchel, aveva poca scelta. Quantomeno terrà allenato il fisico e potrà essere pronto per un eventuale trasferimento. I dialoghi tra la dirigenza rossonera e quella dei blues potranno continuare indisturbati.

Anche perché è tra i club che deve essere definita la prima mossa, ovvero la formula dell’operazione. Il Milan vorrebbe prelevare il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto. 5 milioni subito e 20 milioni la prossima estate in caso di esito positivo. Si sta trattando in tal senso, e potrebbero arrivare importanti aggiornamenti nelle prossime ore. Il Chelsea apre al prestito, ma al momento non è convinto delle cifre offerte dai rossoneri.

Rimane da sciogliere il nodo dell’ingaggio, e qui la volontà del giocatore potrà essere decisiva. Accetterà di abbassarsi lo stipendio o il Chelsea dovrà contribuire al pagamento? Il giocatore ha lasciato il suo agente, affermando che sarà lui in persona a discutere le decisioni sul suo futuro. È probabile che sarà Ziyech stesso a trattare i termini personali con Maldini e Massara, ma la sensazione adesso è che la trattativa può avere tempi più lunghi. Nel frattempo è tutto fatto per il passaggio di Sterling dal Manchester City al Chelsea. 57 milioni il costo dell’affare.

Il top player inglese potrà svolgere già domani le visite mediche a raggiungere il resto dei compagni negli States. Ziyech comincia a stare stretto tra i blues e vorrà risolvere quanto prima il suo futuro prossimo!

Sanches, è tutto aperto: Mendes gioca sporco ma il Milan…

Per la mediana l’obiettivo dichiarato è il portoghese Renato Sanches. Il centrocampista, come si nota dai suoi social, si sta godendo lussuose vacanze tra la Spagna e la Francia, in attesa di conoscere il suo futuro. Era un promesso sposo del Milan, ma il cambio di proprietà rossonero ha fatto sfumare il suo trasferimento. Poi, l’inserimento del PSG ha mandato in crisi il giocatore, almeno così si dice, con Campos e Galtier che lo hanno adescato!

Adesso, la situazione è inverosimile! Il Lille ha l’accordo col Milan per 10 milioni di euro più bonus, ma il Milan non ha l’accordo col giocatore e il suo agente. Il tutto si è capovolto! Il motivo è chiaro: Jorge Mendes sta giocando sull’interesse del PSG, che in realtà sembra aver raffreddato notevolmente il pressing sul portoghese. Ma la strada tracciata al momento è questa.

Il procuratore portoghese sta tirando la corda al fine di ottenere un’offerta d’ingaggio a Renato più alta dei 3,5 milioni proposti (e accettati) dal Milan mesi fa. Secondo fonti francesi, Sanches desidera Parigi, secondo fonti italiane sta semplicemente accettando il gioco di Mendes per strappare garanzie economiche più alte, dall’uno o dall’altro club. Ma conosciamo tutti il modus operandi di Maldini, Massara, e in generale club rossonero. Questo atteggiamento potrebbe costare caro a Sanches e Mendes, con il Milan pronto a mollare definitivamente la trattativa. E in quel caso il giocatore potrebbe ritrovarsi senza squadra o con un ruolo di secondo piano al PSG!