Ultim’ora Milan, l’annuncio di Di Marzio: “Castillejo ceduto!”, i dettagli

L’indiscrezione è arrivata in questi minuti: lo spagnolo è pronto a lasciare il Milan e ha già salutato i compagni

Arriva all’improvviso l’indiscrezione della cessione di Samu Castillejo. L’esterno era considerato fuori dal progetto di Stefano Pioli da tempo ma si è sempre messo a disposizione delle squadra quando è servito.

La notizia è arrivata in questi minuti e l’ha comunicata Sky, in particolare l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che l’ha riportata sul proprio account ufficiale Twitter. Di Marzio assicura il passaggio di Samu Castillejo al Valencia.

Una cessione importante per il Milan, che provava a piazzare il calciatore ormai da diversi mesi. Lo scorso gennaio lo spagnolo era stata vicino ai russi del Cska Mosca, ma la sua volontà è sempre stata quella di tornare in Liga. E sarà accontentato ora, con il Valencia del nuovo allenatore Rino Gattuso, che lo ha già allenato in rossonero e ha scelto di riaverlo nella propria rosa per la prossima stagione.

Anche il Valencia lo ha cercato a lungo il classe 1995 in passato l trasferimento è a titolo definitivo. Il giocatore ha già salutato i suoi compagni e lascerà la città nella giornata di oggi. Castillejo chiude quindi la sua esperienza al Milan dopo aver collezionato 39 presenze, tra tutte le competizioni, con 4 gol e 4 assist all’attivo.

Il Milan completa quindi un’altra operazione in uscita, dopo quella di Leo Duarte ai turchi dell’Istanbul Basaksehir. Adesso Maldini e Massara sono chiamati a piazzare gli altri elementi in esubero, tra cui Mattia Caldara, molto vicino allo Spezia.