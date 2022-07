“E’ arrivata l’offerta”: sorpresa Milan, un’altra cessione

Il Milan ha ricevuto un’offerta per il suo talento. A darne notizia è Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale…

Emil Roback rappresenta sicuramente uno degli elementi più prestigiosi della Primavera del Milan. Attaccante di nazionalità svedese, è stato raccomandato ai rossoneri da Zlatan Ibrahimovic in persona. Il giovane non è ancora pronto per la Prima Squadra di Stefano Pioli, ma ha sicuramente caratteristiche importanti per fare un salto di qualità.

Negli ultimi giorni, il nome di Roback è stato spesso menzionato in merito alla trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere. Nello specifico, lo svedese avrebbe potuto rappresentare una buona contropartita per arrivare al trequartista belga. Non un nome a caso, ma proprio uno dei profili più graditi dal Brugge, insieme al portiere della Primavera rossonera Andreas Jungdal.

In realtà, è risultato che Roback non è affatto implicato nei dialoghi per De Ketelaere, ed è appena arrivata una notizia molto interessante che lo riguarda. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il talento svedese è finito nel mirino del San Gallo, club di prima divisione svizzera (Super League).

Calciomercato Milan, un’altra cessione: è arrivata l’offerta

Maldini e Massara staranno sicuramente valutando l’offerta degli svizzeri, consapevoli di poter guadagnare una modica cifra da reinvestire nel mercato in entrata. L’attaccante potrebbe così aggiungersi alla lunga lista di cessioni in questa sessione estiva di mercato. Castillejo, Caldara, Daniel Maldini, Colombo, Duarte, Tsadjout. Un lavoro di sfoltimento importante, e utile a far spazio ad innesti di maggiore qualità.

Roback rappresenta un giocatore offensivo molto interessante seppur molto giovane. Esplosività e duttilità al servizio. Prima punta, ma anche esterno di destra o di sinistra. Capiremo presto se verrà raggiunto un accordo con il San Gallo e secondo quale formula. Cessione a titolo definitivo o in prestito il Milan potrà in ogni caso trarne vantaggio.