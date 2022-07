Ibrahimovic, l’annuncio di Di Marzio: “Firma in arrivo”. Le cifre del contratto

Notizie incoraggianti sul fronte Zlatan Ibrahimovic! Lo svedese continuerà a vestire la maglia rossonera la prossima stagione…

Ha stretto i denti nella fase finale dell’ultima stagione, soffrendo terribilmente per il ginocchio infortunato. Ha caricato la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale, l’agognato Scudetto che porta tanto del suo nome. Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato un vero combattente, forse come mai aveva fatto nella sua carriera!

Adesso, dopo la ricostruzione del ginocchio, l’attaccante svedese è pronto per regalarsi un altro anno in maglia rossonera. Il suo lavoro di riabilitazione continua al meglio, e lui è sempre attento a mostrare i segnali di miglioramento con diversi contenuti sui social. È ormai chiaro che Ibrahimovic sta lavorando al massimo per condurre un’altra stagione al di sopra delle aspettative.

A quasi 41 anni non vuole di certo arrendersi, e l’obiettivo prefissato adesso è quello di aiutare il suo Milan a fare molto meglio in Champions League. I tempi di recupero sono stati stimati in 7-8 mesi, ed è quindi pronosticato per gennaio 2023 il suo ritorno in campo. È stato ipotizzato per diverso tempo il suo addio al calcio giocato. In realtà c’erano pochi dubbi sul fatto che Zlatan volesse a tutti i costi condurre un’altra stagione a Milanello.

La conferma è praticamente certa, manca soltanto l’ufficialità. Ma come riportato da Gianluca Di Marzio, stasera a Sky Calciomercato l’Originale, arriverà all’inizio della prossima settimana la firma sul nuovo contratto per Ibrahimovic. L’attaccante si legherà al Milan per un’altra stagione alla cifra di 1 milione di euro fissi più eventuali bonus legati a presenze, gol e assist.

L’ambiente rossonero non ha mai avuto dubbi, nonostante il contratto fosse scaduto il 30 giugno scorso. Ibrahimovic sarà ancora il leader indiscusso dei ragazzi di Stefano Pioli!