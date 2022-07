Milan, l’annuncio dell’agente: “Offerta dall’Italia”

Le parole del noto procuratore italiano, che ha parlato così del suo assistito sempre più al centro delle chiacchiere e voci di mercato.

Tanti i calciatori in queste settimane avvicinati al Milan. Il solito giochino estivo del calciomercato, che ogni giorno vede spuntare profili nuovi accostati ad un club.

I rossoneri sono un caso a parte, visto che da giorni la lista dei nomi si è ristretta a poche scelte, almeno quelle risapute dai media. De Ketelaere e Ziyech per la trequarti, Renato Sanches per il centrocampo. Anche se si tratta di profili tutti difficili da convincere.

Un altro vecchio pallino del Milan potrebbe però tornare in auge, almeno per quanto riguarda i rumors delle ultime ore. Un esterno offensivo che potrebbe far comodo nel modulo 4-2-3-1 schierato da Stefano Pioli.

L’agente di Politano fa chiarezza: “Tre club interessati a lui”

Il giocatore in questione è Matteo Politano. Ala mancina classe 1993 in forza al Napoli. Fino a qualche giorno fa si era parlato di un possibile addio dell’ex interista al club partenopeo, nonostante mister Luciano Spalletti lo stimi particolarmente.

Possibile che il Napoli voglia fare cassa con la cessione di Politano, magari aprendo spazi per l’arrivo di un top-player (Dybala?). Ma a fare chiarezza oggi c’ha pensato l’agente Mario Giuffredi, presente nel ritiro napoletano di Dimaro.

Interpellato da Sportmediaset, Giuffredi ha esposto la verità sul futuro di Politano, ancora in bilico: “Qualche richiesta è già arrivata ma non è matura per ciò che chiede il Napoli. 20 milioni? Una cosa sono le trattative, un’altra il valore di mercato. Tre club lo cercano, una squadra italiana e due straniere. Il Milan? No, non facciamo nomi, non è corretto”.

L’ipotesi Milan resta dunque teoricamente in piedi, visto che a Pioli non dispiacerebbe avere un mancino tecnico e rapido come Politano. Ma prima bisognerebbe cedere almeno uno tra Saelemaekers, Messias e Rebic, altri esterni offensivi presenti in rosa.

Non da escludere anche la pista Valencia, visto che Gattuso è un grande estimatore di Politano: “Sappiamo che Gattuso stima molto Politano, vediamo cosa succede, non è escluso che resti a Napoli. L’arrivo di Castillejo a Valencia non c’entra nulla con Matteo, non preclude affatto un suo arrivo”.