Sky – Milan, De Ketelaere è più vicino: cosa è successo oggi a Bruges

In serata altro aggiornamento da Sky Sport sulla trattativa tra Milan e Club Bruges per De Ketelaere: accordo totale ancora da raggiungere.

Oggi Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati in Belgio per incontrare il Club Bruges, ma è stata raggiunta l’intesa per il trasferimento di Charles De Ketelaere. Il summit è stato comunque incoraggiante, però serve ancora trattare per arrivare a un accordo.

Stasera il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha spiegato che il giocatore è più vicino al Milan. Il confronto odierno è stato propedeutico alla chiusura del contratto, che potrebbe avvenire tra venerdì e sabato.

De Ketelaere si avvicina per tre ragioni, a suo avviso:

il calciatore ha scelto il Milan, ha rifiutato altre offerte;

la società rossonera ha messo sul tavolo oltre 30 milioni di euro, con i bonus, anche se non ancora i 35 richiesti dal Club Bruges;

Maldini e Massara oggi cercavano dal club belga la ragione per andare avanti nella trattativa, trovando apertura nella controparte.

Di Stefano non esclude che una nuova offerta rossonera sia già arrivata. L’affare può chiudersi venerdì o sabato, l’obiettivo è avere il talento belga nel ritiro in Austria della prossima settimana. Trapela fiducia sul buon esito della negoziazione.

Il giornalista di Sky Sport sottolinea che oggi la dirigenza non è andata in Belgio per ottenere subito l’ok al trasferimento di De Ketelaere, ma per capire l’atteggiamento del Club Bruges, che si è mostrato propositivo. A suo avviso, l’operazione è destinata a concludersi nel verso giusto.