Calciomercato Milan, “C’è l’offerta”: Maldini ci prova

Secondo la note fonte spagnola, il Milan ha già presentato un’offerta per il profilo internazionale francese. Tutti i dettagli di seguito…

Il Milan al momento sta concentrando tutta la sua attenzione sulla trattativa per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara si sono mossi di persona raggiungendo il Belgio. Il colloquio con la dirigenza del Club Brugge è stato definitivo cordiale, positivo e conoscitivo. Ma non è arrivata la fumata bianca!

La sensazione è che l’affare può chiudersi entro la giornata di domani o dopodomani, con il giocatore stesso che ha chiesto la cessione al suo club. De Ketelaere sogna soltanto la maglia rossonera, e non vede l’ora di firmare per il Milan. Non c’è dubbio che il gioiello belga sia stato individuato come il miglior innesto per la trequarti di Stefano Pioli!

Un giocatore futuribile e di assoluto talento. È anche vero, però, che Maldini e Massara potrebbero tentare nel corso del mercato estivo un altro colpo per quel reparto. Hakim Ziyech è l’altro profilo che tanto attira i due dirigenti rossoneri. Il marocchino, in questo caso, potrebbe fungere da esterno destro d’attacco: il ruolo a lui più congeniale!

Ma Ziyech non è l’unica opzione. In Spagna infatti continuano ad insistere su un concreto interesse del Milan per il trequartista del Real Betis. Pare che i rossoneri abbiano già presentato la prima offerta!

Milan, c’è l’offerta per il francese: distanza ampia

Come riportato da AS, noto tabloid spagnolo, il Milan ha già presentato un’offerta al Real Betis di 15 milioni di euro per Nabil Fekir. La cifra proposta arriverebbe ad un complesso di 20 milioni inclusi i bonus. Ma gli spagnoli hanno fatto grande muro, ritenendo 35-40 milioni di euro l’offerta giusta per lasciar partire il veterano della trequarti.

Sarà reale l’offerta del Milan? È probabile che Maldini e Massara abbiano tentato qualche sondaggio, consapevoli che il Real Betis ha l’esigenza di fare cassa per rientrare nelle regole economiche imposte in Liga. Ma è difficile pensare già ad una offerta vera e propria. Consideriamo che Fekir ha 29 anni e uno stipendio di 6 milioni di euro l’anno.

Ad occhio, sembra un investimento molto azzardato per il Milan, e supponiamo anche surreale! Certo, la qualità del giocatore non si discute. È un trequartista puro che sa adattarsi al meglio anche sulle fasce. Ma il suo profilo è assai distante dai connotati ricercati dal Milan per l’acquisto di un giocatore.

Poi, mai dire mai. Se è concreto l’interesse di Maldini per Fekir lo sapremo presto!