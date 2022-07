Milan, un “nuovo” Giroud: l’attaccante cambia loook – FOTO

Giroud si è presentato a Milanello con un nuovo look: l’attaccante rossonero ha condiviso le foto sul suo profilo Instagram.

La scorsa stagione si è chiusa all’insegna di Olivier Giroud, che ha fatto una doppietta decisiva contro il Sassuolo, e la nuova si è aperta con altri due gol del francese in amichevole contro il Colonia. Non perde il vizio di andare in rete.

L’attaccante classe 1986 partirà titolare anche nella nuova annata, in attesa che Divock Origi recuperi dall’infortunio e che Zlatan Ibrahimovic rientri nel 2023. Stefano Pioli crede ciecamente in lui, che si è subito ambientato bene a Milanello quando è arrivato dal Chelsea e ha convinto anche coloro che erano scettici sul suo ingaggio.

Anche se non è più giovanissimo, sa ancora segnare gol pesanti ed essere importante per la squadra. Nella nuova stagione vuole essere ancora decisivo e regalare nuove gioie ai tifosi.

Milan, Giroud con un nuovo look a Milanello

Domani il Milan tornerà in campo in Ungheria per un’amichevole contro il Zalaegerszegi e sarà un altro test importante in vista dell’inizio del campionato, in programma il 13 agosto a San Siro contro l’Udinese. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Giroud, che spera di segnare come già successo a Colonia.

Intanto l’esperto centravanti rossonero si è presentato a Milanello con un nuovo look. Si è fatto i capelli biondo-argento e ha pubblicato le foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Sono tanti i commenti dei tifosi milanisti sotto il post del giocatore, che ha deciso di fare questo cambiamento inatteso nel pre-campionato.