“Chiusura nelle prossime ore”: Milan, la telenovela sta per finire

La tenovela sta per concludersi: la chiusura è attesa nelle prossime ore. L’affare sta finalmente per decollare.

Siamo vicinissimi all’esordio in campionato. Il Milan scenderà in campo il 13 agosto per affrontare l’Udinese allo stadio San Siro. Sarà la prima partita della Serie A 2022 2023. Stefano Pioli è al lavoro con la squadra in Austrai, dove fra qualche giorno affronterà il Wolfsberger in amichevole, poi rientrerà a Milanello per proseguire la preparazione. E intanto in via Aldo Rossi, nella sede del club, si lavora sul mercato.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dato priorità ad una e una sola trattativa: Charles de Ketelaere. Il Milan lo vuole perché lo considera perfetto per il progetto e per l’impianto tecnico e tattico di Pioli. Sul piatto c’è un’offerta superiore ai 30 milioni (a breve sarà aumentata) per convincere il Bruges, che invece continua a chiederne 35. La trattativa sta andando per le lunghe ma le prossime saranno ore decisive: se non arriverà una risposta definitiva, il club cambierà obiettivo. Ma c’è un’altra telenovela del mercato Milan che sta finalmente per concludersi.

Calciomercato Milan, il ds vuole chiudere: ore decisive

Da mesi vi parliamo della forte volontà del Milan di prendere Renato Sanches dal Lille: in scadenza di contratto a giugno 2023, i rossoneri avevano individuato in lui da tempo il rinforzo ideale per il centrocampo. Durante il mese di giugno l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo ma l’inserimento del Psg ha cambiato totalmente le carte in tavola. In quel di Parigi sono arrivati Luis Campos come direttore sportivo e Galtier come allenatore, due elementi chiave per la rinascita del portoghese, e questo favoriscono chiaramente i francesi (oltre alla possibilità di strappare un ingaggio più alto).

Per ora però Psg e Lille non hanno ancora trovato l’accordo. Stando a quanto scrive L’Equipe, nelle prossime ore la telenovela Sanches potrebbe finalmente concludersi: Campos, infatti, vuole assolutamente chiudere la trattativa entro mercoledì, quando il Psg rientrerà dalla tournée in Giappone e tornerà ad allenarsi a Parigi. Intanto il giocatore è in Spagna con il Lille per una parte di ritiro: l’allenatore Fonseca lo ha convocato regolarmente e si sta allenando, in attesa di notizie. Letang, il numero uno del Lille, qualche giorno fa è stato chiaro: “Andrà via, a Parigi o a Milano“. Adesso sembra davvero ad un passo dal rimanere in Francia.