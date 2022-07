De Ketelaere è vicino al Milan: affare sbloccato, i dettagli

Colpo di scena da La Gazzetta dello Sport! Il giornalista ha fatto sapere che il Milan è pronto a chiudere il colpo. Grande passo di Maldini e Massara…

L’attenzione è attualmente tutta concentrata su di lui, Charles De Ketelaere! Una baraonda mediatica si è scatenata sulla trattativa in atto tra Milan e Club Brugge per il talento belga. Contatti continui tra le due dirigenze e che vanno avanti ormai da più di tre settimane!

C’è una certa frustrazione adesso, dato che anche dopo l’incontro di ieri a Lugano i due club non hanno raggiunto l’accordo. Charles non vede l’ora di vestire la maglia rossonera, e lo sta dimostrando con i fatti. Oltre ad aver chiesto espressamente al Brugge di essere ceduto, ha anche rifiutato la convocazione per la prima di campionato e di allenarsi con il resto del gruppo.

De Ketelaere è soltanto un giovane ragazzo di 21 anni con un grande talento e che ha voglia di mettersi in mostra in un club storico e di livello come il Milan. Il suo paragone a Ricardo Kakà rende l’idea del suo grande desiderio. Maldini e Massara hanno spinto forte pur di portare il belga a Milano, ma il Brugge ha messo in atto una forte resistenza.

Parliamo ovviamente di una trattativa bloccata dal punto di vista economico. I belgi si sono impuntati sulla richiesta di 35 milioni di euro, forti di aver ricevuto un’ulteriore offerta dal Leeds di circa 40 milioni complessivi. Il Milan, al momento, non è andato oltre i 33 milioni, e per questo è servito a poco l’incontro di ieri in Svizzera tra le due dirigenze.

Ma adesso arriva una novità cruciale. Si chiude oggi?

Milan, offerta aumentata: ecco quando si può chiudere

Come appreso negli ultimi minuti, il Milan ha aumentato l’offerta al Club Brugge per Charles De Ketelaere nelle ultime ore. È stato affermato chiaramente che adesso il giocatore è più vicino, e che l’affare potrebbe concludersi tra stasera e domani.

Ma andiamo ai dettagli economici. Pare che Maldini e Massara abbiano ritoccato l’offerta a 31 milioni di euro di base fissa più 4 di bonus. Sforando quindi i 35 milioni richiesti dal Brugge. Adesso si attende soltanto la risposta dei belgi, ma la fiducia è aumentata nettamente. Il Milan ha pareggiato e se vogliamo superato le richieste per De Ketelaere e adesso dovrebbe soltanto essere una questione di ore.

Si spera sia davvero così, perché la trattativa, diventata ormai una telenovela, sta sfinendo i tifosi.