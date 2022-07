Come si pronuncia correttamente De Ketelaere

Ecco come si dovrà pronunciare il nome del nuovo acquisto del Milan se non si vorrà incorrere in un errore

I tifosi del Milan sono impazziti per il nuovo acquisto. Charles De Ketelaere sta per diventare ufficialmente un giocatore rossonero e viene da tutti definito un gran colpo, sia per il presente che in prospettiva.

In queste ore si stanno tutti documentando per conoscere meglio il suo profilo. Il ragazzo è giovane ma ha già una discreta esperienza internazionale. La sua collocazione in campo è estremamente ampia: il fantasista può giocare sull’esterno o anche come seconda punta, e in alcuni casi ha ricoperto anche il ruolo di centravanti. CDK ha infatti anche un gran feeling con il gol, come dimostrano i 18 centri dell’ultima stagione.

Quel che è certo è che Maldini e Massara sono riusciti a mettere le mani su uno dei migliori prospetti del panorama europeo. Ovviamente è stata necessaria una spesa importante, ma le aspettative ora sono davvero alte. Il suo esordio lo si attende nell’ultima amichevole del Diavolo, quella del 6 agosto contro il Vicenza

Su di lui ci sono tante curiosità non sono dal punto di vista tecnico. Dalla passione per il tennis alla sua timidezza. Un’altra, ad esempio, riguarda la pronuncia esatta del suo cognome, che è “De Kètlar“. La seconda ‘e’ infatti è totalmente muta. Un’informazione importante per i telecronisti, che a breve dovranno raccontarne le gesta in campo e non vorranno assolutamente fare brutta figura sbagliando il suo nome. Aggiungendo il nome quindi, si dovrà dire “Sciarl De Kètlar”.