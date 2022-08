Colpo PSG in Serie A: un altro centrocampista dopo Renato Sanches

Non è bastato Renato Sanches: il PSG anche quest’anno fa la parte del ‘pigliatutto’ e strappa anche un altro colpo a centrocampo.

Una delle maggiori delusioni di calciomercato estivo per il Milan è sicuramente stata rappresentata dal nome di Renato Sanches. Il mediano portoghese era considerato un obiettivo chiaro e concreto del club rossonero.

Sanches per mesi è stato sondato, trattato e avvicinato dai dirigenti del Milan, i quali lo hanno subito individuato come sostituto ideale di Franck Kessie. Invece la trattativa si è arenata sul più bello, vedendo sfumare il trasferimento.

A complicare le cose ci si è messo il solito ricchissimo Paris St. Germain. La società francese guidata da Nasser Al-Khelaifi si è intromessa nei discorsi tra Milan e Renato Sanches, convincendo il centrocampista a sposare la causa parigina. Agevolati non solo dalle possibilità economiche maggiori, ma anche dalla presenza del suo ex allenatore Christophe Galtier.

Assalto al Napoli e colpo vicinissimo: PSG scatenato a centrocampo

Il PSG però non è mai sazio. A livello di mercato è una delle poche società europee in grado di spendere senza problemi ed accontentare il proprio allenatore in poco tempo.

Non basta Renato Sanches per migliorare e rivoluzionare la linea mediana dei campioni di Francia. Ecco perché gli ultimi rumors mattutini parlano di un vero e proprio assalto in Serie A da parte della società francese.

Nel mirino di Luis Campos, nuovo responsabile del calciomercato PSG, ci sarebbe Fabian Ruiz. Vale a dire il leader del centrocampo del Napoli, il talento spagnolo che da anni orchestra le manovre della squadra campana. L’ex Betis Siviglia è finito improvvisamente nel mirino del PSG.

Fabian Ruiz è in scadenza a giugno 2023 e difficilmente siglerà il rinnovo con il Napoli. Come accaduto per Koulibaly (ceduto al Chelsea), è probabile che lo spagnolo possa partire in questa sessione di mercato per evitare di lasciare l’Italia a costo zero tra un anno. Il PSG ha fiutato l’occasione e sta preparando l’assalto. Prima offerta da 20 milioni di euro più bonus corposi, mentre il Napoli ne chiede almeno 30.

La trattativa può consumarsi in breve tempo, con il Napoli che andrebbe a perdere un altro titolarissimo dello scorso campionato, dopo aver già salutato gente del calibro di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Il PSG invece continua la rivoluzione del proprio centrocampo: dopo i colpi Sanches e Vitinha è in arrivo anche Fabian.