Highlights Milan Pergolettese 7-1: gol e sintesi dell’amichevole

Gli highlights di Milan-Pergolettese, l’ultima amichevole dei rossoneri prima del debutto in Serie A contro l’Udinese fra meno di una settimana.

Anche l’ultimo test pre-stagionale è stato un vero successo per i rossoneri. Stamane il Milan ha incontrato la Pergolettese in un’amichevole a porte chiuse a Milanello. Occasione per dare maggiore minutaggio a chi ha giocato meno. La gara si è subito messa sui binari giusti nel primo tempo, grazie ad una fantastica tripletta di Charles De Ketelaere.

Il belga ha segnato prima su rigore, poi su azione e infine di testa su calcio d’angolo. Insomma, 45 minuti pieni di sostanza quelli del classe 2001. Buona partita anche per Marko Lazetic, che partito titolare ha dato continuità al risultato segnando una bella doppietta. Il match lo ha chiuso Yacine Adli segnando il 7-0, ma il francese aveva precedentemente fornito anche un assist al bacio a Tommaso Pobega che di testa aveva segnato il 5-0.

Sul finale c’è stato spazio per la Pergolettese che ha messo a segno la rete della bandiera su azione da calcio d’angolo.

Il tabellino di Milan-Pergolettese

MILAN-PERGOLETTESE 7-1

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu (1’st Mirante); Florenzi (37’st Nsiala), Kjær (20’st Coubis), Gabbia, Ballo-Touré; Krunić (1’st Zeroli), Pobega (20’st Björklund); Saelemaekers (20’st Cuenca), De Ketelaere (1’st Alesi), Adli; Lazetić. All.: Pioli.

PERGOLETTESE (3-5-2): Rubbi; Piccinini, Lucenti, Gabelli; Randazzo, Figoli, Tacchinardi, Vitalucci, Bozzuto; Corti, Volpe. All.: Mussa.

Arbitro: Maggio di Lodi

Gol: 4′ rig. De Ketelaere (M), 19′ De Ketelaere (M), 25′ De Ketelaere (M), 27′ Lazetić (M), 45′ Pobega (M), 10’st Lazetić (M), 28’st Adli (M), 39’st Bevilacqua (P).