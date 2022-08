DAZN non funziona, tifosi infuriati: cosa sta succedendo

Non un buon inizio per DAZN. I tifosi sono infuriati perchè non riescono ad accedere alla piattaforma streaming. Capiamo il motivo…

Il campionato di Serie A 2022/2023 è cominciato soltanto ieri, ma già DAZN sta riscontrando parecchi problemi. La piattaforma streaming, proprietaria dei diritti tv della Serie A, sta registrando un’impossibilità d’accesso da parte degli utenti. Tutto è accaduto nell’ultim’ora, e le segnalazioni sono ormai migliaia.

A quanto pare, il problema è globale è non è soltanto legato alla piattaforma italiana di DAZN. Anche dalla Germania e dal Giappone stanno arrivando tantissime segnalazioni. Alle 18.30 andranno in scena le prima partite della domenica di Serie A, Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna e i tifosi sono in attesa di poter accedere al servizio streaming, che tra l’altro ha aumentato il suo costo in vista dell’inizio della nuova stagione.

Al momento, l’unica comunicazione di DAZN in merito all’impossibilità di fruire del servizio fa capo a “Problemi d’accesso”. I tifosi sono però in rivolta, con diversi a sentirsi derubati dalla piattaforma streaming. Da capire quanto il problema persisterà!