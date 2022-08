Milan, nuova pista per il centrocampo: contatti avviati

Secondo l’esperto di mercato, Paolo Maldini ha messo nel mirino un nuovo profilo per il centrocampo rossonero. Contatti già avviati!

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo di tutto per completare la rosa di Stefano Pioli. Come ribadito dallo stesso allenatore in conferenza stampa, il Milan necessita di un ulteriore innesto in difesa e di uno a centrocampo. Due colpi di mercato per sopperire alle partenze di Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

Nella prima uscita di campionato il Milan ha dimostrato di essere ancora e anche di più una squadra forte e dall’identità delineata. Con l’assenza di Tonali si è potuto notare quanto effettivamente alla squadra serva un quarto centrocampista, che non sia Pobega, pronto per giocare ad alti livelli e che dia maggiore sicurezza. Krunic è sicuramente un jolly perfetto e di grande affidabilità, ma per Pobega la sensazione è che serva altro tempo.

Per disputare bene Champions League, Serie A e Coppa Italia c’è bisogno di un reparto collaudato e pronto all’uso. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo in tal senso, cercando il profilo più giusto che rispecchi anche i parametri economici del club rossonero. Il Milan non può di certo permettersi un giocatore da 30 o 40 milioni. E non per difficoltà finanziarie. Sappiamo bene come opera Elliott e come farà anche Cardinale!

Il nome in pole è sempre quello di Raphael Onyedika del Midtjylland, ma nelle ultime ore Maldini ha sondato un nuovo profilo.

Di Marzio: “Sondaggio nelle ultime ore per il norvegese”

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha fatto un sondaggio nelle ultime ore per Sander Berge, centrocampista norvegese in forza allo Sheffield United. Il 24enne milita praticamente in Championship (Serie B inglese) ma è molto conosciuto per le sue doti tecniche e qualitative. Di Marzio spiega che il sondaggio esplorativo del Milan non ha portato a buoni risultati, dato che lo Sheffield ne fa attualmente una valutazione troppo alta.

Da capire se nei prossimi giorni i contatti potranno distendersi. Sander Berge è da anni un titolarissimo della formazione inglese. Acquistato nel 2019 dal Genk per 22 milioni di euro, ha continuato a maturare prestazioni di livello. Al momento però tutto si ferma ad un semplice sondaggio. Di Marzio sottolinea che è quello di Onyedika del Midtjylland il nome che resiste, ma anche in questo caso i danesi sparano alto per il talento del centrocampo.

Mancano meno di 15 giorni alla fine del mercato. Stefano Pioli avrà il suo rinforzo per la mediana? Staremo a vedere.