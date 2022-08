Sky – Milan, offerta per Onyedika: i dettagli

Maldini e Massara vogliono davvero Onyedika, talento del Midtjylland: presentata un’offerta concreta. Le ultime news da Sky Sport.

Il Milan vuole prendere un centrocampista forte fisicamente e dai costi contenuti. Uno dei profili preferiti è Raphael Onyedika, 21enne nigeriano che gioca nel Midtjylland.

Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il club rossonero ha presentato un’offerta da 4 milioni di euro più bonus. Questa proposta non basta, la richiesta è di oltre il doppio. Le parti non sono affatto vicine a un accordo, servirà un rilancio da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara per cercare di assicurarsi il giocatore.

Ad ogni modo, dopo aver perso Renato Sanches, sembra che la dirigenza rossonera abbia deciso l’obiettivo su cui puntare per completare il centrocampo. Onyedika fa parte di una rosa di diversi nomi e in questo momento appare il preferito, vedremo se sarà lui ad approdare alla corte di Stefano Pioli nelle prossime settimane.

Certamente al nigeriano andrebbe dato un po’ di tempo, in caso di arrivo a Milanello. È giovane e gioca in un campionato molto diverso dalla Serie A, senza contare le pressioni che comporta vestire la maglia del Milan. Ma prima di fare questi ragionamenti è necessario che Maldini e Massara trovino un accordo con il Midtjylland sul prezzo del trasferimento.