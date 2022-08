Calciomercato Milan, affondo a sorpresa: i 2 modi per convincere il talento

Il Milan ha inserito nella sua lista dei desideri un nome a sorpresa. Un calciatore che può essere convinto con un paio di soluzioni.

La volontà della dirigenza del Milan è di reperire un paio di rinforzi entro la fine dell’estate, per permettere a Stefano Pioli di giocarsi la stagione con più frecce al proprio arco.

La priorità resta quella del centrocampista. Manca ancora un erede di Franck Kessie, dunque un calciatore che sappia utilizzare con dinamismo e duttilità sia la quantità fisica e muscolare, sia le qualità tecniche in mezzo al campo.

Tanti i nomi fuoriusciti, dal flop Renato Sanches, il quale ha deluso la dirigenza firmando con il PSG, fino ai tanti profili osservati in tempi recenti da Maldini e Massara. Ma nelle ultime ore pare essere spuntata un’occasione direttamente dalla Premier League.

L’Arsenal lo può cedere: ecco come il Milan cercherà di attrarlo

Il calciatore finito sul taccuino del Milan nelle ultime giornate gioca nell’Arsenal. O meglio fa parte della rosa di mister Mikel Arteta, che però in questo inizio di stagione 2022-2023 lo sta tenendo sempre in panchina e donandogli pochissimo spazio.

Stiamo parlando di Albert Sambi Lokonga, 22enne belga che un anno fa l’Arsenal ha acquistato dall’Anderlecht, puntando sul suo talento considerato di grande prospettiva.

Come caratteristiche fisiche e tecniche, Lokonga potrebbe seriamente fare al caso del Milan. Giovane, fisicità prorompente e piedi certamente educati. Quanto meno più del tanto vituperato Tiemoué Bakayoko, finito tra gli esuberi della squadra rossonera.

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan farà un tentativo per Lokonga, sperando sempre in un’apertura da parte dell’Arsenal alla soluzione più battuta: il prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere che i Gunners possano dare il via libera, visto che sono anche loro alla ricerca di un nuovo profilo in mediana.

Due le questione utilizzate dal Milan di convincere Lokonga a sbarcare in Italia. La prima è la possibilità di giocare la Champions League da protagonista, visto che i rossoneri saranno testa di serie nei sorteggi della fase a gironi. Mentre l’Arsenal, quinto in classifica lo scorso anno in Premier, disputerà l’Europa League.

L’altra attrattiva che il Milan potrà mettere in ballo è la folta presenza di calciatori belgi all’interno della sua rosa. Lokonga troverebbe diversi connazionali, in primis l’amico Alexis Saelemaekers, con cui ha condiviso l’esperienza all’Anderlecht. Ma anche Charles De Ketelaere e Divock Origi, senza dimenticare i numerosi francofoni all’interno del gruppo.