Oliver Ross, chi è il nuovo talento nel mirino del Milan

Conosciamo meglio Oliver Ross, un giovane che gli scout del Milan hanno osservato nei mesi scorsi e che ha colpito la dirigenza.

Il reparto scouting rossonero guidato da Geoffrey Moncada è molto attento ai giovani talenti del calcio italiano e internazionale. Sono tanti i profili finiti sotto osservazione e presenti nella lista presentata a Paolo Maldini e Frederic Massara.

Per settimane si è parlato del possibile ingaggio di Tommaso Mancini, 18enne attaccante che ha poi preferito la Juventus per ragioni economiche. Il Milan aveva l’accordo con il Vicenza, però agente e famiglia hanno preferito l’offerta bianconera. Nessun rimpianto, si sa che in via Aldo Rossi vengono stabiliti budget per ogni operazione e non si cede di fronte a richieste ritenute esagerate.

Perso Mancini, la dirigenza è comunque al lavoro per prendere un altro giovane prospetto che possa anche dare una mano alla Primavera guidata da Ignazio Abate. Il nome emerso in questi giorni è quello di Oliver Ross.

Calciomercato Milan, Oliver Ross: ruolo e caratteristiche

Oliver Ross è nato il 10 ottobre 2004, quindi deve ancora compiere 18 anni. Milita nell’Aalborg e ha già debuttato in Prima Squadra, con la quale ha finora messo insieme 16 presenze e 2 gol. Nella formazione danese gioca anche il fratello Matthias, 21enne difensore centrale. Il suo contratto scade a giugno 2025.

Alto 1,84 metri, Ross sa giocare da attaccante e da trequartista. Fa tanto movimento, abbina forza fisica e buona tecnica. Il destro è il suo piede naturale, però se la cava anche col sinistro. Gli piace liberarsi al tiro, ma anche servire assist ai compagni. Un ragazzo davvero molto interessante.

Il Milan ha avviato i contatti con l’Aalborg e bisognerà capire se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Maldini e Massara devono approfittarne ora che il prezzo del cartellino è basso, altrimenti rischia che altre società concorrenti si inseriscano per comprarlo. A Milano troverebbe il connazionale Simon Kjaer come figura utile per ambientarsi in rossonero.