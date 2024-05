Milan, scelto il nuovo centravanti: pronto il maxi-investimento

Il Milan ha deciso di puntare forte su questo attaccante in vista della prossima stagione e del futuro che verrà. I costi non sono contenuti.

Da tempo è noto come al Milan serva, in vista del prossimo futuro, un nuovo centravanti. Un numero 9 che non solo vada a rimpiazzare degnamente Olivier Giroud come punto di riferimento in attacco, ma che possa considerarsi una certezza per presente e futuro.

La priorità assoluta del prossimo mercato estivo rossonero sarà dunque mettere sotto contratto un attaccante centrale, con caratteristiche da tempo definite: dinamico nei movimenti, capace di fare reparto da solo e soprattutto anagraficamente ancora giovane e con un avvenire da costruire.

Il nome di Joshua Zirkzee, gioiello del Bologna rivelazione del campionato, sembrava essere il favorito assoluto del Milan, che adora il modo di giocare dell’olandese. Ma nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti avrebbero deciso di virare con forza su un altro obiettivo, altrettanto giovane e piuttosto costoso. Una scelta importante che andrà confermata dai fatti.

Zirkzee piace, ma l’obiettivo numero uno è un altro

Le novità secondo il quotidiano sportivo in rosa parlano di un assalto ormai pronto a Benjamin Sesko. È lui l’attaccante su cui il Milan intende orientarsi in vista della prossima stagione e dell’immediato futuro. Lo sloveno classe 2003, già cercato e sondato da tempo, avrebbe tutte le qualità necessarie per diventare il numero 9 rossonero la prossima estate.

Nelle ultime ore il Milan ha fatto passi avanti sia con il Lipsia che con gli agenti di Sesko. Il profilo piace molto, a prescindere dal futuro allenatore che siederà in panchina, e si intende investire una cifra importante per portarlo a Milanello. Lo sloveno ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma i dirigenti vogliono trattare direttamente con il club tedesco e provare a chiudere in altri modi.

L’acquisto di Sesko potrebbe essere, numeri alla mano, il più costoso investimento di sempre del Milan per un singolo calciatore. Visto che ormai le cifre dei cartellini sul mercato sono cambiati ed aumentati in linea generale rispetto al passato. Non da escludere che il club, per finanziare questo colpo, sia sempre più orientato a sacrificare qualche titolare dell’attuale rosa e fare plusvalenza.

Benjamin Sesko è un attaccante che a fine mese compirà 21 anni, nato in Slovenia ma letteralmente cresciuto nell’universo Red Bull. Infatti ha indossato le maglie di Liefering, Salisburgo e Lipsia, tutti club europei gestiti dalla multinazionale delle bevande energetiche. In questa stagione ha messo a segno 12 reti in 29 partite di Bundesliga.