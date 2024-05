@ML – Milan, sospensione per il dirigente Aldo Savi

Aldo Savi è stato sospeso dal Milan dopo i fatti emersi nei giorni scorsi. Il punto della situazione in casa rossonera, dove si respira un clima sereno

Con il blitz della Guardia di Finanza di qualche settimana fa, la Procura di Milano ha posto la lente di ingrandimento sul club.

Indagini sono finalizzate ad accertare che il Milan sia davvero di proprietà di RedBird. L’accusa, infatti, è che a controllare il Diavolo sia ancora Elliott. Ad alimentare questa tesi – come scritto nei giorni scorsi – ci ha pensato anche Aldo Savi, Financial & Administrative Director del club.

Il dirigente, arrivato in rossonero come consulente di Blue Skye, come è stato appurato da MilanLive.it, è stato sospeso, dopo quanto emerso nei giorni scorsi