Colpo a zero: Milan, ecco il mediano!

Il Milan è pronto a sfidare il Napoli per mettere le mani sul centrocampista, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno

Si guarda in Francia per rafforzare la mediana. Non è un segreto che il Milan proverà ad acquistare almeno un centrocampista con caratteristiche difensive.

Il colpo potrebbe così essere a parametro zero: secondo quanto riportato FootMercaro, il club rossonero, infatti, sarebbe sulle tracce di Loic Etoga. Il camerunese classe 2003, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è così il nome nuovo sulla lista di Geoffrey Moncada.

Etoga, campione d’Africa Under 17, si è messo in mostra in stagione con la maglia del Dijon, squadra che milita nel Championnat National, collezionando diciannove presenze e un gol. Sul calciatore si registra anche l’interessamento da parte del Napoli, che avrebbe mandato dei suoi osservatori a visionarlo da vicino.

Caccia al mediano

Il Milan in estate si regalerà sicuramente un mediano. E’ stato anche Stefano Pioli, in conferenza stampa, dopo la sfida contro il Cagliari, ad ammettere la mancanza di un centrocampista con caratteristiche difensive.

Questa, dunque, sarà una lacuna da colmare con priorità e in questi giorni sono stati diversi i giocatori accostati al Milan. Tra i profili in cima alla lista c’è certamente Fofana. Il giocatore francese ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025, ma la concorrenza è importante, con i club di Premier League in prima fila.. Può lasciare il Monaco per una cifra sui 20/25 milioni di euro.

Attenzione poi a Thuram, anche lui pronto a fare le valigie e a dire addio alla Ligue 1. Per il fratello dell’attaccante dell’Inter, la situazione non è certo diversa rispetto a quella del connazionale.

Sul taccuino del Milan, poi, c’è Sofyan Amrabat, che non rimarrà al Manchester United. Farà ritorno alla Fiorentina, ma per il marocchino non ci sarà un futuro a Firenze. Il contratto in scadenza nel 2025 impone una cessione e la separazione può avvenire per meno di 20 milioni di euro. Piacciono, ma non sono delle priorità, anche Boloca del Sassuolo e Højbjerg del Tottenham. Anche quest’ultimo ha un accordo in scadenza con il proprio club fra poco più di un anno. Una costante per gli obiettivi del Milan.