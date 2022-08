Milan, svolta improvvisa: doppio colpo last minute

Maldini e Massara vogliono chiudere il mercato estivo con due colpi: possono arrivare entrambi a costo contenuto, in prestito.

Il 1° settembre terminerà la sessione estiva di questo calciomercato e i tifosi del Milan si aspettano almeno due rinforzi per la squadra. Non è un segreto che a Stefano Pioli servano un difensore centrale e un centrocampista.

Nella retroguardia c’è bisogno di un giocatore che possa rappresentare un valido ricambio ai titolari, anche perché può servire ancora tempo prima che Simon Kjaer raggiunga il 100% della condizione fisica. Il danese ha dovuto fare i conti con un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per tanti mesi nella scorsa stagione, pertanto ci sono delle incognite sul suo recupero.

A centrocampo i rossoneri hanno perso Franck Kessie e vorrebbero liberarsi di Tiemoué Bakayoko. Il rientro di Tommaso Pobega dal prestito al Torino non basta. E Yacine Adli, rientrato da Bordeaux, è visto più come un trequartista al momento. Serve un innesto nel reparto.

Calciomercato Milan, ultimi due innesti per Pioli: affari in prestito?

Il Milan ha un budget molto contenuto per prendere gli ultimi rinforzi di questa campagna acquisti estiva. Non a caso, da settimane si parla di colpi low cost. Il club non può permettersi investimenti particolari, Maldini e Massara sono costretti a cercare occasioni.

Secondo quanto spiegato da Gazzetta.it, per la difesa è Japhet Tanganga il primo obiettivo in questo momento. Sembra abbandonata la complicata pista che portava ad Abdou Diallo del PSG. Si spera di convincere il Tottenham a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Finora gli Spurs hanno sempre preteso di inserire l’obbligo di acquisto del cartellino, ma il Milan spera di chiudere la trattativa alle proprie condizioni.

Per il centrocampo si è parlato per giorni di Raphael Onyedika, però l’offerta da 6,5 milioni di euro non è stata accettata dal Midtjylland. La richiesta è di 8-10 milioni. Allora la società rossonera sta valutando altre opzioni. Tra queste sta prendendo quota Aster Vranckx, 19enne del Wolfsburg che potrebbe partire in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’ex Mechelen non è stato convocato per l’ultima giornata di Bundesliga e nelle precedenti due ha collezionato prima una panchina e poi soli 7 minuti in campo.

Il Milan potrebbe mettere a segno gli ultimi colpi del suo mercato estivo con la formula del prestito, limitando così l’impatto dei costi a bilancio. Vedremo se Maldini e Massara accelereranno alcune operazioni nei prossimi giorni.