Bomba di Di Marzio: “Cristiano Ronaldo offerto al Milan”, i dettagli!

Di Marzio conferma che Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al Milan: le ultime news.

Tra i giocatori che in questa sessione estiva di calciomercato vogliono cambiare squadra c’è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese vuole disputare la Champions League e con il Manchester United non gli è possibile, dato che i Red Devils hanno fallito la qualificazione nella scorsa Premier.

Jorge Mendes lavora da settimane al trasferimento del calciatore, ma i costi elevati rendono complicata l’operazione. CR7 percepisce uno stipendio altissimo e serve una rinuncia significativa per favorire il passaggio in un’altra società. Nel frattempo lui si allena a Manchester, però non sembra rientrare nel nuovo progetto tecnico-tattico dell’allenatore Erik ten Hag.

Calciomercato Milan, proposto Cristiano Ronaldo: anche l’ipotesi Napoli

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che Mendes quindici giorni fa ha parlato anche con il Milan di Cristiano Ronaldo: “Lo ha proposto al Milan con l’idea di spostare Leao, ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di muovere Leao“. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno manifestato alcun interesse per l’ingaggio dell’ex stella di Real Madrid e Juventus. Non rientra nei piani rossoneri né per età né per costi e neppure a livello tattico.

Di Marzio ha spiegato che Mendes ha proposto CR7 pure al Napoli. Nella testa dell’agente portoghese il Manchester United dovrebbe offrire 100 milioni di euro più il suo assistito per Victor Osimhen. Al momento non è arrivata alcuna proposta da parte dei Red Devils per l’attaccante azzurro, con il quale non c’è alcun contatto.

Mendes è alla ricerca disperata di piazzare Cristiano Ronaldo. Ha parlato anche con Chelsea, Bayern Monaco e Marsiglia; finora non è riuscito a trovare nessun tipo di accordo. Difficile pronosticare dove il numero 7 del Manchester United giocherà nei prossimi mesi. C’è il forte rischio che rimanga a Old Trafford.