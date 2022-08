Si sta già allenando con il Milan: spunta la foto a sorpresa

Il giocatore è arrivato in tempi davvero brevi ed è già in campo con i suoi nuovi compagni: la foto che lo ritrae accanto al mister

Nelle scorse ore erano arrivate forti conferme in merito a una affare in entrata chiuso dal Milan. La società rossonera ha infatti acquistato un giovane difensore di prospettiva, che nel frattempo giocherà con la squadra Primavera.

In attesa degli ultimi colpi di Maldini e Massara per la Prima Squadra, con Stefano Pioli che attende un difensore e un centrocampista per rinforzare ulteriormente e completare la rosa, arriva un giovane di prospettiva. Dalla Germania era venuta fuori la notizia, che in poco tempo ha trovato conferme. Il Diavolo ha preso il centrale classe 2005 Jan-Carlo Simic, che per ora giocherà con la Primavera di Ignazio Abate.

Si tratta appunto di un ragazzo giovanissimo, di soli 17 anni, che non ha ancora fatto il suo debutto tra i professionisti. Il suo contratto era in scadenza nel 2023 e i media riferiscono che i rossoneri lo abbiano preso per circa un milione di euro più bonus. Nato in Germania ma nazionale serbo, si è fatto notare negli Europei Under 17 e il Milan è arrivato prima di tutti.

La notizia importante a riguardo sta però nel fatto che il giocatore si sta già allenando con i suoi nuovi compagni. C’è infatti una foto che lo immortala accanto al suo nuovo allenatore Ignazio Abate. Un colpo in prospettiva che quindi è già pronto per mettersi all’opera con la magli del Milan, nell’ottica ovviamente di salire poi tra i professionisti.