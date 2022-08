Di Marzio annuncia: “Milan, preso il difensore”, arriva domani

Colpo in arrivo per il Milan! Arriva la dichiarazione di Gianluca Di Marzio, con il calciatore in città nella giornata di domani.

Il Milan vince contro il Bologna ed esulta. Ma celebra anche un nuovo colpo di mercato, che si concretizzerà definitivamente nella giornata di domani.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno chiuso infatti per un rinforzo in difesa, mentre il Milan otteneva la seconda vittoria stagionale in campionato.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno preso Malick Thiaw. Il difensore centrale dello Schalke 04 sarà dunque il centrale che mister Pioli aveva chiesto come nuovo colpo.

Domani Thiaw arriva a Milano: tutti i dettagli

Come riferito dunque dall’esperto di calciomercato di Sky Sport, domani in giornata Thiaw sbarcherà a Milano per la prima volta. Il difensore tedesco classe 2001 ha trovato già l’accordo con il club di via Aldo Rossi.

Vanno ancora descritti i dettagli del colpo, ma il Milan nel frattempo chiude per il suo rinforzo tanto atteso. Niente da fare per Chalobah del Chelsea, virata dritta su Thiaw, giovane talento già cercato dai rossoneri lo scorso anno e seguito dai talent-scout.

Thiaw arriverà a titolo definitivo. Operazione da circa 5 milioni di euro per il ragazzo di origine finlandese. Un colpo di prospettiva importante, voluto e cercato. Lunedì il centrale 21enne dovrebbe svolgere le consuete visite mediche a La Madonnina, per poi diventare a tutti gli effetti rossonero.