Milan, sfuma l’ennesimo colpo Real: c’è la Premier nel suo futuro

Si complica un nuovo affare con il Real Madrid per il Milan: nel futuro del talento lanciato da Ancelotti c’è una big inglese

L’asse Real Madrid–Milan potrebbe non dare i suoi frutti ai rossoneri nel corso della prossima estate. Nonostante gli ottimi rapporti che legano i due club ormai da anni, uno dei talenti più brillanti delle merengue, da tempo seguito con attenzione dal Milan, potrebbe essere destinato a finire non in Serie A, bensì in Premier.

Come ogni anno gli ‘scarti’ del Real possono trasformarsi nei più grandi colpi di mercato per le altre squadre europee. Tra i tanti giocatori in uscita dalla squadra più blasonata al mondo, oltre ai vari Nachos e Modric, in questa estate sembrerebbero esserci almeno due profili più che interessanti per la causa rossonera, uno di maggiore esperienza, l’altro ancora tutto da scoprire.

Se resta in piedi, per quanto complessa per questioni d’ingaggio, la suggestione che permetterebbe di vestire la casacca rossonera a un top player assoluto come Dani Ceballos, sembra invece allontanarsi l’ipotesi, altrettanto interessante, di un approdo a Milanello di uno dei migliori talenti del calcio europeo, un giocatore dalle potenzialità immense e che il Milan avrebbe voluto trasformare in un ‘nuovo Brahim’, un nuovo gioiello da sfruttare e da far crescere per qualche stagione.

Milan, il gioiello del Real Madrid si allontana: piace a una big inglese

I piani dei rossoneri stavolta potrebbero sfumare a causa dell’inserimento prepotente di una big inglese, disposta a mettere sul piatto un’offerta ben più interessante per il Real di Ancelotti rispetto a un semplice prestito. Nonostante una stagione vissuta a lungo in tribuna a causa di un grave infortunio, Arda Güler resta uno dei calciatori più apprezzati in tutta Europa.

Ancelotti fin qui gli ha concesso, anche dopo il rientro, pochi minuti, scampoli di partite in cui ha dovuto faticare per riuscire a mostrare le sue qualità. Ma questo non ha fatto per nulla calare l’interesse delle big europee per un diamante grezzo che ha tutto per diventare, nei prossimi anni, uno dei calciatori più incisivi del continente.

Anche per questo in Inghilterra sono pronti a scommetterci sul serio, e in particolare l’Arsenal sarebbe disposto a investire una discreta somma pur di portarlo in Premier, come riferito da Defensa Central. Più difficile, invece, che possa accettare di averlo solo in prestito. Ed è proprio su questo che potrebbe far leva il Milan per convincere il Real a resistere alle sirene inglesi.

I rossoneri infatti non sembrerebbero interessati a prelevare Güler a titolo definitivo, ma potrebbero puntare ancora una volta su una formula ‘elastica’, magari un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, per permettere al calciatore di crescere in serenità, al Milan di godere del suo talento e al Real di riportarlo a casa, a suon di milioni, dovesse effettivamente confermarsi quel gioiello che tutti hanno ammirato, fin qui, solo a sprazzi.